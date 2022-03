Irene García sobre el proyecto del Cádiz CF en Delphi: "Esos suelos tienen ahora una alternativa"

Mientras que solo se han pronunciado hasta el momento el Cádiz CF y el Ayuntamiento de Puerto Real sobre el proyecto que lidera el club cadista en los terrenos de Delphi, muchas dudas siguen surgiendo sobre un suelo que parece podría acabar en manos de la Autoridad Portuaría Bahía de Cádiz a través de una expropiación. Situación que tampoco ha aclarado el ente portuario pues ha preferido guardar silencio.

Con todo, el Cádiz CF sigue adelante con un proyecto que sería muy importante para la Bahía de Cádiz. Tanto es así que la presidenta de la Diputación Provincial, Irene García, ha acogido de buen grado la iniciativa del club gaditano. "Cualquier iniciativa desde el punto de vista empresarial hay que tratarla desde la propia ilusión que genera que pongan en uso proyectos que llevan años paralizados", ha explicado.

García recuerda que "cada vez que hablamos de Delphi es que nunca ha existido una alternativa, hoy la hay y habrá que valorarla desde el rigor y las legislaciones. Todo con el objetivo para que en esta ciudad y en esta provincia salgan cosas, que eso será siempre una buena noticia".

Asimismo, la presidenta de la Diputación ha criticado el silencio que guarda la Autoridad Portuaría, a pesar de que el suelo se podría expropiar a su favor. "No voy a entrar en el tema de los usos porque la institución que se supone lideró estos trabajos no se ha querido pronunciar. Me parece que es insulto a la provincia, no entiendo que la Autoridad Portuaria tenga la callada por respuestas. No tengo que pronunciarme", apunta.

