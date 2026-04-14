La II Marcha a favor de Autismo Cádiz ya supera el millar de inscripciones

La diputada de Cooperación Internacional, Participación Ciudadana y Consumo, Ana Moreno, y la presidenta de Autismo Cádiz, Mayca López, han presentado a los medios la II Marcha Solidaria en beneficio de Autismo Cádiz, en una rueda de prensa en la que también han intervenido David Santos, director de Cadena 100 en la provincia de Cádiz, y Carolina Pozo, responsable de la organización del evento.

La Diputación de Cádiz es una de las entidades patrocinadoras de esta iniciativa solidaria que se celebrará el próximo 19 de abril a las 10:00 horas en la playa de Cortadura, en Cádiz, con un recorrido de siete kilómetros. Tiene como objetivo visibilizar el trastorno del espectro autista y recaudar fondos para la labor que desarrolla la entidad en la provincia. La organización ha informado que ya se han alcanzado las 1.100 inscripciones y que se aspira a alcanzar las 1.500, pues el plazo sigue abierto al haberse prorrogado hasta el viernes 17, a las 15:00 horas.

00:00 Volumen Cerrar La II Marcha Autismo Cádiz presentada en la Diputación de Cádiz

Ana Moreno se ha mostrado muy satisfecha de colaborar con la organización de esta prueba y de servir de escaparate para que más personas se animen a apuntarse. “Queremos aprovechar este espacio para dar difusión y para dar publicidad”, tanto al evento como a la realidad de las personas con autismo. “Es lo que tenemos que hacer las administraciones públicas”, ha explicado.

Mayca López ha indicado que la organización que preside tiene “un vínculo especial con la Diputación Provincial. Somos una asociación de ámbito provincial y a lo largo de todo nuestro recorrido en muchas ocasiones hemos ido de la mano”. Ha explicado que esta actividad se enmarca en torno al Día Mundial de las Personas con Trastorno del Espectro Autista que se conmemoró el pasado día 2 de abril.

Además, ha añadido que las personas con este trastorno lo que necesitan es “comprensión, que se les conozca y que se les preste apoyo, para poder tener oportunidades como el resto de los ciudadanos; en ese sentido es importante que se hagan actos como éste y diferentes campañas”, y ha indicado que los beneficios de la carrera se destinarán a programas y al funcionamiento de Autismo Cádiz, una entidad que tiene que prestar apoyo a las personas durante todas las etapas de su vida.

La marcha partirá desde la playa de Cortadura y recorrerá un itinerario accesible de siete kilómetros, pensado para la participación de personas de todas las edades, con carácter no competitivo, en los que lo deportivo pasa a segundo plano. Tras la buena acogida de la primera edición, esta marcha solidaria aspira a consolidarse como una cita de referencia en el calendario social de la provincia y una herramienta útil para fomentar la inclusión y la sensibilización ciudadana.

un código qr para descargar la mejor música de cadena 100

La organización ha habilitado distintas modalidades de inscripción, incluyendo la compra de dorsales tanto en formato físico como digital. Así, los dorsales para participar pueden adquirirse a través de internet, y también por compra física en la calle Barbate, en el edificio Eduardo Benot, donde está radicada la sede de Autismo Cádiz. El cartel de esta segunda marcha está compuesto por dibujos ganadores del concurso que ha convocado Autismo Cádiz con ese fin.

David Santos, director de Cadena 100 en la provincia de Cádiz, se ha mostrado encantado de patrocinar este evento y ha explicado que se ha generado un código QR para escuchar una lista de reproducción hecha especialmente para el día de la Marcha, con una selección musical pensada para dicha ocasión.

Desde la Diputación se ha incidido en el valor de este tipo de eventos como herramientas para promover la participación ciudadana y reforzar el compromiso colectivo con causas sociales, especialmente aquellas relacionadas con la diversidad funcional y la inclusión.