Homenaje a Juan Villar repleto de artistas en la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y los Puertos

Juanito Villar, una de las voces más reconocidas y puras del flamenco gaditano será este martes 31 de octubre homenajeado en su ciudad natal, en la gala homenaje que le dedica la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos en el Palacio de Congresos a partir de las 20:30 horas con el nombre de ‘Cádiz le canta a Juan Villar’.





Numerosos artistas, amigos del cantaor, le acompañarán en el escenario: Alonso Núñez ‘Rancapino Chico’, Laura Vital, Caracolillo de Cádiz, May Fernández, Samuel Serrano, Manuel Jero, Paco León y Antonio Canales, en un espectáculo que este lunes día 30 se ha presentado en el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced. Villar no ha podido estar presente por asuntos médicos, pero sí han acudido, en representación de los artistas participantes de la gala, Caracolillo de Cádiz y May Fernández.





Abrió el acto la segunda teniente de Alcaldía del ayuntamiento gaditano, Maite González, que defendió la posición de Cádiz en el mundo del flamenco, gracias al numeroso plantel de artistas con el que cuenta en sus diferentes disciplinas, además de considerar al flamenco “santo y seña” de la ciudad.

Mario González, director de la Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos, describió la gala de este próximo martes 31 de octubre como un “grandísimo evento”, agradeciendo a los medios de comunicación su difusión para que “podamos llegar a tantos lugares del mundo y a llevar al flamenco de Cádiz a donde se merece”. González también destacó las señas de identidad de la Bienal gaditana, en la que las leyendas del cante, el baile o la guitarra comparten cartel con los más jóvenes. “Queremos que nuestra Bienal sea más diversa, creativa, inclusiva y más actual”, destacó al respecto”.





Por su parte, Caracolillo de Cádiz y May Fernández se mostraron muy ilusionados a la vez que honrados por poder formar parte de del cartel de ‘Cádiz le canta a Juan Villar’. El primero reconoció que “es una de las fuentes en las que suelo beber día a día” y considera que su homenaje está “más que merecido como artista y como persona”. De otro lado, May Fernández afirmó que “me alegra muchísimo cada reconocimiento y cada acto que se le dedique”, además de reconocer que “soy mujer y cantaora, pero siempre me ha tirado el cante de los hombres y en Juan Villar me he mirado mucho”.





Las entradas para la gala pueden adquirirse aún en tickentradas (https://tickentradas.com/eventos/cadiz-le-canta-a-juanito-villar-cadiz-2023) y en la taquilla del Palacio de Congresos desde las 18:30 horas.





Momento del acto de presentación de la Gala homenaje a Juan Villar

Exposición de fotografías y otros actos

En la mañana de este lunes 30 de octubre se inauguraba también una exposición de fotografías de Juan Luis Monge dedicadas a Juan Villar, compuesta por una decena de fotografías en gran formato y en blanco y negro, de diferentes etapas y momentos del cantaor gaditano en sus últimos 20 años.





Además, este acto servía para dar a conocer otras actividades de la Bienal en la ciudad de Cádiz, como la conferencia de Félix Rodríguez, ‘Juanito Villar, el duende de lo jondo’ y la presentación del libro, del mismo autor, ‘El flamenco en la sangre’, a las que le seguirá un recital de cante de Selu del Puerto, en la peña flamenca Juanito Villar, el 10 de noviembre, a partir de las 21:30 horas. Por último, en el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, Jesús Castilla ofrecerá un recital de cante el 17 de noviembre a partir de las 20:30 horas.