«No hemos copiado nada, nuestro tipo ya se sabía»

La impaciencia llega esta noche. La chirigota de Puerto Real 'No aguantamos más, vamos de impacientes' abre la función cuarta de cuartos de final. Una idea que ha calado y que explica en COPE su director y autor Antonio Domínguez.

"Nos encanta el Carnaval de Cádiz y la repercusión de las redes sociales no tienen nada que ver. Esto es un concurso de repertorio".

Sobre las similitudes de su chirigota con la de El Selu, Domínguez explica que "El Selu sabía nuestra idea porque lanzamos la idea y el tipo de la chirigota en abril. Yo me preocupé cuando escuché el nombre de la chirigota de El Selu pero entendía que un enorme autor como él no iba a tirar de impacientes como nosotros. Lanzamos el tipo mucho antes pero él sabía que no podía asemejarse a nuestra chirigota y la verdad es que escuchas los dos repertorios y no tienen nada que ver".

"Al final no he hablado con El Selu porque yo entendía que él no iba a cometer el fallo de parecerse a nuestra chirigota. Lo que si quiero dejar claro es que no hemos copiado nada de nadie", reconoce el autor.