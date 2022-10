El gobierno de Puerto Real salta por los aires tras la salida de Andalucía por Sí

La Coordinadora Local de Andalucía Por Sí en Puerto Real ha determinado finalizar el acuerdo político que mantenía con el PSOE debido a la perdida de confianza existente entre ambas formaciones y la dificultad de continuar trabajando de forma unitaria en un proyecto de ciudad que difiere según las dos formaciones.

Este distanciamiento se ha hecho evidente en el pleno del día de hoy en el que AxSí no ha apoyado el documento al no haberse gestado siguiendo los cauces establecidos en el marco del acuerdo de Gobierno suscrito entre ambas formaciones.

Lo más fácil para nosotros sería continuar en el Gobierno y acabar la legislatura, pero entendemos por coherencia que tenemos que anteponer el interés de nuestro pueblo al político y en base a esa máxima tomamos esta determinación», explica Alfredo Fernández, Coordinador Local de Andalucía Por Sí. El modelo de ciudad que defiende Andalucía Por Sí para Puerto Real en estos tiempos de dificultad social y económica precisa de medidas dinamizadoras que no recoge el documento aprobado en la mañana de hoy.



No obstante, los andalucistas han permitido que el presupuesto se apruebe para no bloquear la gestión municipal.«Nuestro compromiso sigue intacto, trabajaremos día y noche por Puerto Real y apoyaremos todos los asuntos que favorezcan al interés de nuestro pueblo aunque no formemos desde hoy parte del Gobierno local», finaliza Alfredo Fernández.