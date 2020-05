Fali insiste en no jugar y "no cobrar", mientras que Vizcaíno le respeta pero recuerda que "está equivocado"

Fali, futbolista del Cádiz CF, ha sido el único profesional en no pasar los test del coronavirus. El jugador valenciano ha dado sus explicaciones en el mismo lugar en el que anunció su miedo a volver a jugar, en los micrófonos de El Partidazo de la Cadena COPE.

Una jugosa entrevista en la que incluso ha intervenido el presidente del Cádiz CF, Manuel Vizcaíno, diciéndole a su jugador que “está equivocado y te lo digo todos los días”. El presidente ha reconocido que “tenemos que ayudar a Fali para intentar que cambie de opinión pero todos somos profesionales y hay un límite. Aun así, es una persona y vamos a ayudarle”.

El futbolista por su parte sigue en sus trece, no piensa volver a jugar. “Yo no pienso jugar al fútbol, se lo he dicho al presidente y no voy a cobrar. Sería lamentable por mi parte no jugar y no ayudar a mis compañeros y cobrar. Vizcaíno que es muy buena persona encima me quería pagar, le dicho que le devuelvo lo que me pague”, ha explicado el jugador.

Por más que le intenten convencer de lo contrario, Fali no se baja del burro. “Voy primero en Segunda que si ganamos cinco partidos más me solucionan la vida y subimos pero no puedo renunciar a la salud de mi familia. Ojalá llevemos varios partidos y no haya contagios, ojalá pase eso y yo sea un loco. Estoy totalmente dispuesto a todo lo que me venga porque no pienso jugar. No me lo perdonaría jamás hacerle algo a mi familia”, insiste.

Sobre lo que piensan sus compañeros y su relación en el vestuario, Fali se siente apoyado. “Les dije a mi compañeros que no se sintiesen atacados porque yo no iba a entrenar. Mis compañeros saben como soy y no quiero que piensen mal de mi, yo respeto la decisión de ellos y ellos la mía. El vestuario del Cádiz CF es espectacular”.

Vizcaíno: "Fali está equivocado"

Manolo Vizcaíno, presidente del Cádiz CF, también intervino en El Partidazo de la Cadena COPE para hablar con el propio Fali y manifestar su opinión sobre la situación del jugador cadista.

El dirigente cadista era claro: “Fali es un caso atípico, es un tío de verdad aunque creo que está equivocado y se lo digo todos los días. Él tiene miedo y lo que tenemos que hacer es trabajar para que se le quite. Hay muchos tipos de bajas en los futbolistas y tengo que defender a los míos, también a sus compañeros que han dado un paso adelante”.

Vizcaíno entiende la situación del futbolista pero sabe que esto debe cambiar. “Vamos primeros porque somos una familia y el vestuario arropa a Fali. Todo tiene un límite y los futbolistas profesionales tienen unas obligaciones. Vamos a intentar que Fali reconsidere su postura”.

El presidente cadista insiste en su día de intentar convencer al jugador. “Vamos a intentar recuperar a Fali porque es uno de los nuestros. Para mí es una persona que tiene un problema y vamos a intentar solucionarlo”.

