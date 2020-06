La espectacular persecución a una lancha de narcos que acabó en un final surrealista

Una espectacular persecución pudo acabar en tragedia en una playa del municipio gaditano de La Línea de la Concepción. Y es que unos supuestos narcotraficantes han puesto en peligro la vida de los bañistas al verse acorralados durante una persecución.

Ha ocurrido pasadas las seis de la tarde en la playa de Sobrevela de esta localidad gaditana, muy frecuentada por los vecinos. El helicóptero de la Guardia Civil detectó una embarcación sospechosa en alta mar y comenzó a perseguirla. Una embarcación del Servicio Marítimo de la Guardia Civil se sumó al dispositivo.

Cuatro detenidos

Los cuatro ocupantes de la embarcación, una semirrígida de un motor, al ver que no tenían escapatoria, no dudaron en llegar hasta la orilla a toda velocidad y plantarse en la arena con la propia embarcación. Afortunadamente no arrollaron a ningún bañista pero los que se encontraban allí en esos momentos, que han grabado la tremenda escena, se han llevado un buen susto.

La semirrígida, de un solo motor y de unos nueve metros de eslora, es la que habitualmente usan las mafias del tabaco en sus labores de contrabando de tabaco de Gibraltar o las del hachís para realizar labores de repostajes a narcolanchas más grandes que traen el hachís desde Marruecos

Los cuatro ocupantes de la embarcación han sido detenidos por agentes de la Guardia Civil del puesto de La Línea ya en tierra.

Vídeo ABC