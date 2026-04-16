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«Educar bien en tiempos difíciles»: Cádiz acoge un congreso para padres y educadores

Se abordarán cuestiones clave como la formación de la conciencia moral, el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de los jóvenes o la necesidad de educar en la fortaleza y la resiliencia

IGLESIA NOTICIA DE CÁDIZ Y CEUTA 17 ABRIL 2026
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Alejandro Moreno

EL ESPEJO DE CÁDIZ Y CEUTA | 17 ABRIL 2026

José Manuel Cabrales

Cádiz - Publicado el - Actualizado

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En un contexto social marcado por cambios vertiginosos, incertidumbre cultural y el creciente peso de la tecnología en la vida cotidiana, la educación de los hijos se ha convertido en uno de los mayores retos para las familias y los docentes. La pregunta sobre cómo educar bien —no solo en conocimientos, sino también en valores, carácter y sentido trascendente— cobra hoy una relevancia especial. Es precisamente en este escenario donde surge el IV Congreso de Familias y Docentes Católicos, que lleva por título “Educar bien en tiempos difíciles: Criterios para padres valientes”, una iniciativa que busca ofrecer orientación, reflexión y apoyo a quienes afrontan la tarea educativa con responsabilidad y compromiso.

El encuentro, que se celebrará mañana sábado en el Seminario San Bartolomé, reunirá a expertos, educadores y familias con un objetivo común: profundizar en una formación integral que responda a los desafíos actuales sin renunciar a principios sólidos. A lo largo de la jornada se abordarán cuestiones clave como la formación de la conciencia moral, el impacto de la inteligencia artificial en el desarrollo de los jóvenes o la necesidad de educar en la fortaleza y la resiliencia en una sociedad que a menudo evita el esfuerzo.

Detrás de esta propuesta se encuentra Pedro Castro, director del congreso, quien impulsa este espacio como una oportunidad para reflexionar con profundidad y ofrecer herramientas concretas a padres que desean educar con criterio, coherencia y esperanza. En el programa de hoy conversaremos con él sobre los objetivos de esta cuarta edición, el significado de educar en “tiempos difíciles” y el papel fundamental que desempeñan hoy las familias en la formación de las nuevas generaciones.

Además, escuchamos el  mensaje que dirige a los fieles el administrador apostólico de nuestra diócesis, Mons. Ramón Valdivia.

Y repasamos lo más destacado de la actualidad diocesana.

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