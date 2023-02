Detenido en Puerto Real un ciberacosador que intimidaba a menores

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Puerto Real (Cádiz) a un hombre de 65 años de edad como presunto autor de los delitos de pornografía infantil y corrupción de menores. Durante el proceso de ciberacoso, el investigado mostraba una elevadísima agresividad hacia la menor, sometiéndola a una gran presión y amenazándola con difundir entre sus contactos las fotografías íntimas que había obtenido previamente.





Por parte del Grupo de Delitos Tecnológicos de la Comisaría Provincial de Cádiz se ha llevado a cabo durante varios meses una investigación que comenzó al ser detectada, a través de los mecanismos de control preventivo internacionales que rastrean internet en busca de posible contenido susceptible de ser catalogado como pornografía infantil, subidas a la red de este tipo de material desde la localidad gaditana de Puerto Real.





La primera fase de la investigación se centró en la localización de la persona que estaba distribuyendo el citado material. La gestiones policiales realizadas permitieron indentificar al presunto autor de los hechos que resultó ser una varón de unos 65 años de edad y residente en la localidad gaditana de Puerto Real.





Tras la identificación, y cuando los agentes iban a proceder a la detención de este individuo, surgieron nuevos datos en la investigación que apuntaban a que el mismo podía estar en contacto con menores de edad, con los que se relacionaba al objeto de conseguir imágenes de índole sexual de los mismos. Así pues se amplió la investigación para comprobar este último hecho y, en su caso, obtener los medios de pruebas necesarios para ponerlos en conocimiento de la Autoridad Judicial.





Las pesquisas realizadas por los investigadores se corroboró que efectivamente la persona investigada se encontraba en contacto con una menor de edad, residente en una provincia limítrofe a la gaditana, manteniendo con ella una relación a través de una conocida red social en las que el hombre investigado se hacía pasar por un niño de 14 años para generar confianza en las menor.





En la investigación se comprobó que el sospechoso, haciéndose pasar por un menor de edad, solicitó y obtuvo imágenes comprometedoras de las menor y, cuando ésta ya decidió no mandar mas imágenes o no ir “mas allá”, el investigado ofreció dinero por las imágenes y al ver que la niña no accedía aumentó la presión sobre ésta y procedió a coaccionarla al amenazarla con distribuir las imágenes que ya obraban en su poder de la menor entre los contactos de ésta en la red social.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Una vez recabados los elementos de prueba necesario los agentes y antes el riesgo de que el investigado intentará ponerse en contacto directo con la víctima, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de pornografía infantil y otro de corrupción de menores.





Al detenido se le intervino los dispositivos electrónicos con los que distribuía las imágenes de pornografía infantil y contactaba con la menor, de los cuales los investigadores esperan obtener más pruebas de los delitos cometidos y comprobar si la persona detenida mantenía mas contactos con otras menores como apuntaban algunos indicios en la investigación.





Finalizadas las diligencias más urgentes todo lo actuado fue puesto a disposición de la Autoridad Judicial.





La investigación que ha sido llevada cabo por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Cádiz, ha culminado con la detención y puesta a disposición judicial del presunto autor de los hechos, al que se le ha incautado material que se está analizando, por lo que no se descarta la existencia de más víctimas dechild grooming.









En el mundo virtual, no todo el mundo es quien dice ser

La Policía Nacional recuerda la importancia de educar a los niños y adolescentes en pautas seguras para navegar en la Red y evitar ser víctimas de “grooming” y otros delitos. Entre esos consejos destaca el no proporcionar o compartir nunca imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales si no tenemos la total certeza de quién las va a recibir; desconfiar de desconocidos, -en el mundo virtual no todo el mundo es quien dice ser-; mantener los equipos actualizados y protegidos para evitar el robo de archivos; no ceder nunca al chantaje del acosador y solicitar la ayuda de un adulto o de la Policía en caso de estar siendo víctima de acoso o intimidación en Internet. Los ciberagentes de la Policía Nacional ponen a disposición del ciudadano la siguiente dirección para comunicar este tipo de hechos: www.policia.es/colabora.php





Consejos para no ser víctima de grooming:

• Abandona los grupos de Whatsapp en los que te han metido y en los que no te sientes cómodo.

• No proporciones o compartas imágenes privadas o comprometedoras a través de las redes sociales.

• No todo el mundo es quien dice ser en redes sociales. No agregues a personas que no conozcas y no creas todo lo que te dicen.

• Hay aplicaciones para jugar pero no dejes que nadie juegue contigo, en los juegos hay riesgo de que al jugar online aparezca algún acosador.

• Si alguien te extorsiona en redes sociales, no cedas al chantaje, cuéntaselo a tus padres, profesores o adultos de confianza y si el tema es grave o delictivo debes acudir junto con tus padres a denúncialo ante la Policía, aportando los detalles oportunos.