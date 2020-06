Denuncian al alcalde de Cádiz por colgar la bandera LGTBI en el Ayuntamiento

La Asociación Española de Abogados Cristianos ha anunciado que ha presentado una querella por prevaricación contra el alcalde de Cádiz, José María González, por colgar de la fachada del Ayuntamiento la bandera LGTBI, "en contra de lo que dicta el Supremo". Además, ha solicitado medidas cautelarísimas para obligar a retirar dicha bandera a la mayor brevedad posible.

En una nota, la presidenta de Abogados Cristianos, Polonia Castellanos, ha recordado que "una sentencia reciente del Supremo prohíbe la utilización de banderas no oficiales en el exterior de edificios públicos".

En este sentido, ha afirmado que "se trata del mismo caso que con las banderas independentistas. No se puede permitir que una administración coloque una bandera que sólo representa a una parte de la ciudadanía".

"Incumple la ley a sabiendas"

Abogados Cristianos ha recordado que la sentencia dictada por el Tribunal Supremo STS 1163/2020 fija como doctrina que "no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas".

Así, Polonia Castellanos ha pedido que "los responsables de las administraciones públicas que incumplen a sabiendas la ley sean inhabilitados" y ha aseverado que "las banderas no oficiales no deben estar en los edificios públicos, y así lo acaba de sentenciar claramente el Tribunal Supremo".

Otras acciones legales

Desde Abogados Cristianos no descartan además otras acciones legales contra el Ayuntamiento de Cádiz.

Cabe recordar que esta semana se izaba en el balcón del Ayuntamiento, además de en el mástil de la plaza de Sevilla -que sotiene la bandera de mayor tamaño de toda la ciudad- la bandera arcoiris con motivo de la celebración de la Semana del Orgullo LGTBIQ+ para la que el consistorio organizó varias actividades. De esta manera el Gobierno de Kichi se saltaba la prohibición del Tribunal Supremo al respecto. En contraposición a esto, el Ayuntamiento de Chiclana, para respetar la norma del alto tribunal, colocó un pequeño pedestal para instalar la enseña aroíris fuera del Ayuntamiento.

Esto se produjo después de que una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 1 de junio estableciera que sólo podrán mostrarse en edificios y espacios públicos las enseñas consideradas oficiales: europea, española, andaluza, provincial y local, sin ninguna otra excepción.