El PP denuncia que el Gobierno llega tarde a la declaración del alga asiática como especie invasora

El parlamentario autonómico por el PP de Cádiz, Bruno García, ha denunciado esta mañana que el Gobierno de la Nación llega tarde a la declaración del alga asiática que afecta a las costas de la provincia como especie invasora .

Al respecto, ha recordado que hace más de mes y medio, el pasado 5 de septiembre,el Ministerio de Transición Ecológica anunció la declaración de especie invasora de forma “urgente” y aún no se ha llevado a cabo “mientras que la situación y perjucios económicos se agravan cada vez más”. También ha lamentado todo el tiempo que se está perdiendo en poder dar una solución y recuerda que tanto desde el gobierno andaluz, como desde el PP y los sectores afectados “se venía reclamando la interveción del Gobierno Central desde principios de verano, que la reacción no llegó hasta tres meses después y lamentable no sirvió para nada porque sólo quedó en un titular de prensa”

García ha trasladado el apoyo del PP a los sectores afectados especialmente el de la pesca y los pescadores artesanales que se manifestaron ayer reclamando al Gobierno de la Nación una solución ya para el problema de las algas.