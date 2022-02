El Crucero más grande del mundo ya se encuentra atracado en Cádiz

Ya se encuentra en Cádiz el crucero más grande del mundo, el Wonder of the Seas, que realiza una parada técnica, sin pasaje, que se prolongará hasta el jueves, justo antes de partir hacia los Estados Unidos

El buque, última incorporación de la compañía estadounidense Royal Caribbean International, ha sido construido recientemente en los astilleros franceses de Chantiers de l’Atlantique, en Saint-Nazaire y con sus 362 metros de eslora, 66 metros de manga y 9,3 metros de calado, así como con 228.000 unidades de GT, se convierte en el crucero más grande del mundo y en el de mayores dimensiones, por tanto, recibido en el muelle gaditano.

El crucero tiene capacidad para 7.000 pasajeros y pernoctará las noches del 8 y 9 de febrero antes de partir rumbo a Estados Unidos, donde tiene previsto iniciar su primera temporada este invierno.

Hasta la fecha, el crucero de mayor tamaño recibido por el Puerto de Cádiz había sido el Oasis of the Seas, perteneciente también a la clase Oasis de Royal Caribbean International, con 360 metros de eslora, que atracó en Cádiz en 2019.