Cordero: «Ha sido un cese injusto y sucio»

Juan Carlos Cordero ha comparecido en la mañana de este martes en el Ramón de Carranza. El exdirector deportivo ha lanzado primero estas palabras antes de responder a las preguntas de los periodistas.

“He comparecido sin jugadores ni entrenadores para no entorpecer. Es una despedida pacífica, señorial, tranquila. Me voy de la misma forma en que llegué. Me gustaría que el ruido del cese fuese por mi trabajo y profesionalidad, no por la despedida. Me siento afortunado y contento porque no me he doblegado ante los egos de los dueños, me he mantenido firme, fiel a mi plantilla, al entrenador y a la afición.

Nunca pensé que podía ser director deportivo de este club cuando llegué del Ciudad de Murcia. Vi la grandeza de este club, con momentos buenos y también malos.

Nos echan a mi familia y a mí. Esa es la realidad (se emociona, sin poder reprimir sus lágrimas). Me voy triste y dolido porque es un cese injusto, desproporcionado y sucio. He trabajado con honestidad y libertad absoluta.