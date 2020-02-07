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Cádiz

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CÁDIZ

    Carnaval

    Conoce el orden de actuación de los cuartos de final del Carnaval de Cádiz

    Hasta 54 son las agrupaciones que han pasado el primer corte del Concurso de Agrupaciones 

    Audio

    Rubén López

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 11:39

    Domingo 09/02/2020

    1 CHIRIGOTA. LOS DE LA RESISTENCIA

    2 CUARTETO. VIDA Y OBRA DE JUAN CARLOS I, BAJO D

    3 COMPARSA. SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA

    4 CORO. CREACIONES S. A.

    5 COMPARSA. LOS LISTOS

    6 CORO. MANOS ARRIBA!!

    7 CHIRIGOTA. YO SOY TU PADRE

    8 COMPARSA. ¡QUIETO TODO EL MUNDO!

    Lunes 10/02/2020

    1 COMPARSA. ¡OH CAPITÁN, MY CAPITÁN!

    2 CORO. TÓCAME

    3 CHIRIGOTA. LOS HIJOS DEL CAROTA

    4 COMPARSA. LA CULPA ES MÍA

    5 CHIRIGOTA. LOS GIPSY SCREAM

    6 COMPARSA. LOS CARICATOS

    7 CHIRIGOTA. NO TE GUSTA NÁ…JOSÉ

    Martes 11/02/2020

    1 CORO. COROMÍA

    2 CHIRIGOTA. MISIÓN IMPOSIBLE

    3 COMPARSA. LOS PRIMERIZZOS

    4 CHIRIGOTA. CHERNOBYL "EL MUSICAL"

    5 COMPARSA. LOS SALVAJES

    6 CHIRIGOTA. PÍDEME LO QUE TU QUIERAS

    7 COMPARSA. LOS AISLADOS

    8 CHIRIGOTA. LOS DEL CORAZÓN PARTÍO

    Miércoles 12/02/2020

    1 CHIRIGOTANO. AGUANTAMOS MÁS…VAMOS DE IMPACIENTES

    2 CUARTETO. CARI, RESISTE

    3 COMPARSA. LOS MAJARAS

    4 CORO. AL SONAR LAS DOCE

    5 CHIRIGOTA. LOS NIÑOS DE LA PETRÓLEO

    6 COMPARSA. LA CHUSMA SELECTA

    7 CORO. LA COLONIAL

    8 CHIRIGOTA. LOS COUCHERS LOWCOST

    Jueves 13/02/2020

    1 CUARTETO. VAYA PAPA TRAEMOS

    2 COMPARSA. LA CANCIÓN DE LA LAGUNA

    3 CORO. CÁDIZ RESISTE

    4 CHIRIGOTA. LOS PERIODISTAS SE LA DAN DE ARTISTAS

    5 COMPARSA. LOS RESILIENTES

    6 CORO. LOS GARABATOS

    7 CHIRIGOTA. CUÉNTAME QUE NOS PASÓ

    8 COMPARSA. LOS ENCAIDENAOS

    Viernes 14/02/2020

    1 COMPARSA. LOS PACIENTES

    2 CORO. LOS SUPERHOMBRES

    3 CHIRIGOTA. LOS GENI DE CADI

    4 CUARTETO. EL CUARTERO DEL MORE…

    5 COMPARSA. LA CIUDAD DE DIOS

    6 CHIRIGOTA. AQUÍ ESTAMOS DE PASO

    7 COMPARSA. MI REINO EN TUS MANOS

    8 CORO. GLORIA BENDITA

    Sábado 15/02/2020

    1 CORO. EL BARRIO NEGRO

    2 CHIRIGOTA. ESTRÉS POR CUATRO

    3 COMPARSA. LA TIERRA DE LA ALEGRÍA

    4 CORO. LA SOÑADORA

    5 CHIRIGOTA. LOS # CADIZFORNIA

    6 COMPARSA. LOS TOCAOS DEL ALA

    7 CHIRIGOTA. NOCHE EN EL MUSEO

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