Conoce el orden de actuación de los cuartos de final del Carnaval de Cádiz

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
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Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Carnaval
Rubén López
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 11:39
Domingo 09/02/2020
1 CHIRIGOTA. LOS DE LA RESISTENCIA
2 CUARTETO. VIDA Y OBRA DE JUAN CARLOS I, BAJO D
3 COMPARSA. SÓLO SÉ QUE NO SÉ NADA
4 CORO. CREACIONES S. A.
5 COMPARSA. LOS LISTOS
6 CORO. MANOS ARRIBA!!
7 CHIRIGOTA. YO SOY TU PADRE
8 COMPARSA. ¡QUIETO TODO EL MUNDO!
Lunes 10/02/2020
1 COMPARSA. ¡OH CAPITÁN, MY CAPITÁN!
2 CORO. TÓCAME
3 CHIRIGOTA. LOS HIJOS DEL CAROTA
4 COMPARSA. LA CULPA ES MÍA
5 CHIRIGOTA. LOS GIPSY SCREAM
6 COMPARSA. LOS CARICATOS
7 CHIRIGOTA. NO TE GUSTA NÁ…JOSÉ
Martes 11/02/2020
1 CORO. COROMÍA
2 CHIRIGOTA. MISIÓN IMPOSIBLE
3 COMPARSA. LOS PRIMERIZZOS
4 CHIRIGOTA. CHERNOBYL "EL MUSICAL"
5 COMPARSA. LOS SALVAJES
6 CHIRIGOTA. PÍDEME LO QUE TU QUIERAS
7 COMPARSA. LOS AISLADOS
8 CHIRIGOTA. LOS DEL CORAZÓN PARTÍO
Miércoles 12/02/2020
1 CHIRIGOTANO. AGUANTAMOS MÁS…VAMOS DE IMPACIENTES
2 CUARTETO. CARI, RESISTE
3 COMPARSA. LOS MAJARAS
4 CORO. AL SONAR LAS DOCE
5 CHIRIGOTA. LOS NIÑOS DE LA PETRÓLEO
6 COMPARSA. LA CHUSMA SELECTA
7 CORO. LA COLONIAL
8 CHIRIGOTA. LOS COUCHERS LOWCOST
Jueves 13/02/2020
1 CUARTETO. VAYA PAPA TRAEMOS
2 COMPARSA. LA CANCIÓN DE LA LAGUNA
3 CORO. CÁDIZ RESISTE
4 CHIRIGOTA. LOS PERIODISTAS SE LA DAN DE ARTISTAS
5 COMPARSA. LOS RESILIENTES
6 CORO. LOS GARABATOS
7 CHIRIGOTA. CUÉNTAME QUE NOS PASÓ
8 COMPARSA. LOS ENCAIDENAOS
Viernes 14/02/2020
1 COMPARSA. LOS PACIENTES
2 CORO. LOS SUPERHOMBRES
3 CHIRIGOTA. LOS GENI DE CADI
4 CUARTETO. EL CUARTERO DEL MORE…
5 COMPARSA. LA CIUDAD DE DIOS
6 CHIRIGOTA. AQUÍ ESTAMOS DE PASO
7 COMPARSA. MI REINO EN TUS MANOS
8 CORO. GLORIA BENDITA
Sábado 15/02/2020
1 CORO. EL BARRIO NEGRO
2 CHIRIGOTA. ESTRÉS POR CUATRO
3 COMPARSA. LA TIERRA DE LA ALEGRÍA
4 CORO. LA SOÑADORA
5 CHIRIGOTA. LOS # CADIZFORNIA
6 COMPARSA. LOS TOCAOS DEL ALA
7 CHIRIGOTA. NOCHE EN EL MUSEO
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