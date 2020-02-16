Conoce el orden de actuación de las semifinales del Carnaval de Cádiz

Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Escuchar las horas completas
Con Carlos Herrera
Con Pilar Cisneros y Fernando de Haro
Con Ángel Expósito
Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño
Con Juanma Castaño
Con Cristina López Schlichting
Carnaval
Rubén López
Tiempo de lectura: 1'
Actualizado 02:44
Domingo 16 de febrero NOCHE
1 COMPARSA ¡QUIETO TODO EL MUNDO!
2 CORO CREACIONES S. A.
3 CHIRIGOTA YO SOY TU PADRE
4 CUARTETO VIDA Y OBRA DE JUAN CARLOS I, BAJO D
5 CHIRIGOTA LOS GIPSY SCREAM
6 COMPARSA ¡OH CAPITÁN, MY CAPITÁN!
7 CHIRIGOTA CHERNOBYL “EL MUSICAL”
8 COMPARSA LOS LISTOS
Lunes 17 de febrero NOCHE
1 CORO AL SONAR LAS DOCE
2 CHIRIGOTA LOS NIÑOS DE LA PETRÓLEO
3 CUARTETO CARI, RESISTE
4 COMPARSA LA CHUSMA SELECTA
5 CORO TÓCAME
6 COMPARSA LOS AISLADOS
7 CHIRIGOTA NO AGUANTAMOS MÁS…VAMOS DE IMPACIENTES
Martes 18 de febrero NOCHE
1 CHIRIGOTA AQUÍ ESTAMOS DE PASO
2 CUARTETO EL CUARTERO DEL MORE…
3 COMPARSA LOS RESILIENTES
4 CORO LA COLONIAL
5 CHIRIGOTA ESTRÉS POR CUATRO
6 COMPARSA LA CANCIÓN DE LA LAGUNA
7 CHIRIGOTA LOS GENI DE CADI
8 CORO LOS GARABATOS
Miércoles 19 de febrero NOCHE
1 COMPARSA LA CIUDAD DE DIOS
2 CORO GLORIA BENDITA
3 CHIRIGOTA LOS # CADIZFORNIA
4 COMPARSA LOS ENCAIDENAOS
5 CORO EL BARRIO NEGRO
6 COMPARSA LOS PACIENTES
7 CHIRIGOTA NOCHE EN EL MUSEO
En directo