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    Carnaval

    Conoce el orden de actuación de las semifinales del Carnaval de Cádiz

    Hasta 30 grupos han logrado llegar a la penúltima fase del Concurso de Agrupaciones 

    Impacientes

    Rubén López

    Tiempo de lectura: 1'Actualizado 02:44

    Domingo 16 de febrero NOCHE

    1 COMPARSA ¡QUIETO TODO EL MUNDO!
    2 CORO CREACIONES S. A.
    3 CHIRIGOTA YO SOY TU PADRE
    4 CUARTETO VIDA Y OBRA DE JUAN CARLOS I, BAJO D
    5 CHIRIGOTA LOS GIPSY SCREAM
    6 COMPARSA ¡OH CAPITÁN, MY CAPITÁN!
    7 CHIRIGOTA CHERNOBYL “EL MUSICAL”
    8 COMPARSA LOS LISTOS

    Lunes 17 de febrero NOCHE

    1 CORO AL SONAR LAS DOCE
    2 CHIRIGOTA LOS NIÑOS DE LA PETRÓLEO
    3 CUARTETO CARI, RESISTE
    4 COMPARSA LA CHUSMA SELECTA
    5 CORO TÓCAME
    6 COMPARSA LOS AISLADOS
    7 CHIRIGOTA NO AGUANTAMOS MÁS…VAMOS DE IMPACIENTES

    Martes 18 de febrero NOCHE

    1 CHIRIGOTA AQUÍ ESTAMOS DE PASO
    2 CUARTETO EL CUARTERO DEL MORE…
    3 COMPARSA LOS RESILIENTES
    4 CORO LA COLONIAL
    5 CHIRIGOTA ESTRÉS POR CUATRO
    6 COMPARSA LA CANCIÓN DE LA LAGUNA
    7 CHIRIGOTA LOS GENI DE CADI
    8 CORO LOS GARABATOS

    Miércoles 19 de febrero NOCHE

    1 COMPARSA LA CIUDAD DE DIOS
    2 CORO GLORIA BENDITA
    3 CHIRIGOTA LOS # CADIZFORNIA
    4 COMPARSA LOS ENCAIDENAOS
    5 CORO EL BARRIO NEGRO
    6 COMPARSA LOS PACIENTES
    7 CHIRIGOTA NOCHE EN EL MUSEO

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