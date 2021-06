La concejala Lorena Garrón asume la Portavocía del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz

La concejala de Feminismos, LGTBIQ+, Juventud e Infancia y Bienestar Animal, Lorena Garrón, asume la Portavocía del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz. Así lo ha anunciado hoy en la rueda de prensa de Junta de Gobierno Local la concejala Ana Fernández, quien ha ostentado ese cargo en los últimos seis años.

En compañía de Ana Fernández y del también concejal Martín Vila, Garrón ha agradecido a su antecesora el trabajo que ha venido desarrollando en todo este tiempo como portavoz, “porque cada día de estos seis años de mandato me he sentido siempre identificada con la tu voz, con tu línea y con tu forma de representarnos”. “Era importante que fuera una compañera quien asumiera la voz de todas y era muy difícil asumir el papel de la Portavocía para quienes desconocíamos por completo el funcionamiento de las instituciones. Tú, Ana, lo has hecho con valentía, con solvencia, y de una manera muy pedagógica y con generosidad”, se ha dirigido a su compañera, de quien se siente “muy orgullosa” y con quien piensa hacer este camino “de su mano”.

La edil ha incidido en que este Equipo de Gobierno siempre ha apostado por “un proyecto colectivo en el que se cambian los roles, las funciones y las labores porque eso, sin duda, suma pluralidad, en la que creemos firmemente”.

Y ha asegurado que asume esta nueva etapa “con mucha ilusión, muchas ganas de aportar y de facilitar también el trabajo a los medios de comunicación”. “Espero poder dar muchas buenas noticias para esta ciudad”, ha concluido.

Por su parte, Ana Fernández ha recordado que cuando llegaron en 2015 a la institución “creíamos y seguimos creyendo que en un espacio tan masculinizado como son las instituciones, tan agresivas a veces, tan excluyentes y, como todos los espacios de la vida, también machistas, era necesario que nuestro voz, nuestra portavocía la ocupara una mujer. Responsabilidad que decidimos de manera colectiva y que recayó en mí durante estos seis años”. “Ahora, justo a mitad del mandato, toca una renovación. Siempre hemos entendido este proyecto como un proyecto colectivo y no nos aferramos a los cargos”.

La edil ha definido a Lorena Garrón como “mi amiga” y “compañera de lucha”, y le ha deseado” la mejor de las suertes en esta aventura que emprende ahora”. Asimismo, ha señalado que contará con su experiencia y con su ayuda siempre que lo necesite. Y ha concluido con palabras de agradecimiento a los medios de comunicación.