Cómo arrancar el coche sin las famosas pinzas

Nos ha pasado en más de una ocasión. Mitad de una carretera y el coche no arranca, no podemos continuar la marcha y el viaje con todo lo que ello conlleva. ¿Qué ha pasado? Pues en muchas ocasiones algo que no es un fallo del motor ni mucho menos, simplemente que nos hemos quedado sin batería y por tanto el coche no puede arrancar.

En esos momentos es habitual que mientras el conductor intenta arrancar el motor sean otros los que empujan el coche para que con la inercia la batería vuelva a iniciarse y así continuar la marcha. A veces, ni por esas. Es por ello que hay que recurrir a la ayuda de otro vehículo y que gracias a las pinzas, la batería de uno ayude a reiniciar la del coche parado.

Incluso en los peores momentos hay que recurrir a llamar a la grua para que finalmente el coche pueda seguir circulando y que sea en el taller cuando el vehículo pueda arrancar de nuevo.

El arrancador que evita problemas mayores

Sin embargo, ahora todo es más fácil, Para no tener que perder horas de tu vida, un arrancador es la mejor opción. Su precio es de 50 euros en Amazon.

A nadie le gusta esperar y esto es así. Sabemos que tener que llamar a la grúa para que nos arranque el coche, supone por lo menos 1 o 2 horas perdidas. Ya no llegas a tiempo a donde tenías que ir y claro tampoco vas a dejar el coche por ahí tirado. Este arrancador hará que tu coche arranque en un momento.

Este arrancador es bastante pequeño, luego es fácil de transportar y no ocupa a penas espacio, lo podemos guardar en el maletero o incluso en la guantera si queremos. Tiene una corriente máxima de 800 amperios y es capaz de arrancar coches de 12 Voltios.

Cuatro pasos para arrancar el coche



De esta manera podrás arrancar el coche en cuatro sencillos pasos. Lo primero es insertar el enchufe en el arrancador, después conectamos las pinzas a la batería, luego arrancamos el coche y finalmente, cuando haya arrancado retiramos las pinzas. Cuenta con ocho modos de seguridad que previenen sobrecargas, cortocircuitos… Esto hace que sea mucho más seguros de utilizar.

Además este arrancador cuenta con dos puertos USB para poder cargar nuestro móvil y con luces LED con 4 modos, una de ellas de SOS, así que este arrancador es perfecto para cualquier emergencia.