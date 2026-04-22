COGITI Cádiz celebra la fortaleza de un colectivo unido en su convivencia anual

La gran familia de COGITI Cádiz ha vuelto a encontrarse en un ambiente distendido durante una jornada que consolida la fortaleza de este colectivo. Los colegiados demuestran, una vez más, que más allá de la profesión existe un grupo fuerte y unido. Este año, el encuentro se ha celebrado en el Hotel Fuerte Conil Resort, un enclave privilegiado que ha servido de marco para seguir construyendo el espíritu de grupo que define al Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Cádiz.

Una jornada de compañerismo

La bienvenida oficial se produjo a las 13:00 horas en la terraza del bar Noble. Allí, el Decano de COGITI Cádiz, Domingo Villero, ejerció de anfitrión y puso voz al sentimiento compartido de "orgullo de pertenecer a una institución que ha sabido crecer sin perder su esencia, que se ha modernizado sin perder su raíz". Sus palabras dieron paso a un brindis por la unión y el camino recorrido. Durante el acto, también se celebró el sorteo de una estancia de hotel, uno de los momentos más esperados.

El día continuó en el restaurante El Olivo, donde un almuerzo bufé reunió a compañeros llegados de distintos puntos de la provincia gaditana. La convivencia ha ido mucho más allá de lo profesional, compartiendo no solo proyectos, sino también vivencias, historias y afectos.

Convivencia COGITI Cádiz 2026

Ocio y celebración

La tarde adoptó un tono más lúdico con una programación pensada para todos. El bingo, ya un clásico imprescindible en estos encuentros, y diferentes juegos recreativos reforzaron el ambiente cercano y familiar de la jornada, haciendo que cada participante se sintiera parte de algo más grande.

Con la llegada de la noche, el restaurante El Olivo volvió a ser el punto de encuentro para la cena. El broche final a una jornada intensa tuvo lugar en el salón Zahora, donde la música en directo, la diversión y el baile prolongaron la convivencia hasta bien entrada la noche, en un final a la altura de un día pensado para disfrutar y estrechar lazos.

COGITI Cádiz cuenta con más de 1.700 colegiados y colegiadas. Desde la profesionalidad y el compromiso, se ha convertido en un referente institucional y social en la provincia gaditana.