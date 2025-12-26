Chiclana impulsa su futuro con un PGOU que prevé casi 7.000 nuevas viviendas y un presupuesto para 2.026 de 150 millones

El alcalde de Chiclana, José María Román, ha hecho balance del año 2025 en COPE, describiéndolo como un período de importante transformación para la ciudad. Según ha explicado, este desarrollo ha sido posible gracias a una planificación bien gestionada y a la llegada de fondos europeos, lo que ha permitido una notable ampliación de servicios para una población que ya sobrepasa los 93.000 habitantes y sigue en aumento.

Un PGOU para CASI 7.000 viviendas nuevas

Uno de los pilares de este crecimiento es el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Román ha anunciado que el documento ya ha sido remitido a la Junta de Andalucía y espera que la declaración ambiental estratégica se apruebe en los próximos dos o tres meses, para su posterior ratificación en el pleno municipal. Este plan contempla la creación de casi 7.000 viviendas nuevas, de las cuales 2.000 se construirán en suelo de propiedad municipal.

Vamos a tener una propia capacidad de respuesta a la demanda de vivienda directa por parte de iniciativa municipal" José María Román, Alcalde de Chiclana

Esta reserva de suelo público es clave para el alcalde, quien ha destacado que el Ayuntamiento tendrá así "una propia capacidad de respuesta a la demanda de vivienda directa por parte de iniciativa municipal". El objetivo, ha dicho, es movilizar este suelo mediante fórmulas como cooperativas o promotores para dar una solución habitacional no solo a Chiclana, sino también a parte de la Bahía de Cádiz.

Servicios básicos para 15.000 viviendas del diseminado

En paralelo, el alcalde ha presentado un ambicioso plan para dotar de servicios básicos de agua y alcantarillado a unas 15.000 viviendas construidas sin licencia en el diseminado, cuya situación urbanística ha prescrito. El Ayuntamiento adelantará la inversión en zonas como Pinar de los Franceses, Marquesado o Pagurumo para ejecutar planes especiales y las obras necesarias.

Posteriormente, el coste de las obras se repercutirá a los vecinos, que dispondrán de facilidades de pago. Según ha detallado Román, "van a tener entre 8 y 10 años para poderlo pagar, para aquel que no lo pueda pagar al contado". Los pagos se fraccionarán en recibos de entre 100 y 200 euros, una fórmula con la que el alcalde se ha mostrado convencido de que "va a salir bien".

Un presupuesto de 150 millones para seguir creciendo

Para mantener este ritmo de crecimiento, Chiclana contará con un presupuesto municipal de 150 millones de euros, de los cuales más de 22 millones se destinarán a inversiones públicas. Entre los proyectos destacados se encuentran un nuevo centro de formación para la empleabilidad, una nueva piscina municipal y un nuevo campo de fútbol, financiados con recursos propios, préstamos y fondos europeos.

Este crecimiento demográfico, con 20.000 habitantes más en los últimos 15 años, exige también un esfuerzo por parte de otras administraciones. Román ha señalado la necesidad de que la Junta de Andalucía impulse infraestructuras como un nuevo instituto o un nuevo centro de salud. Sin embargo, ha matizado que esta petición se enmarca en la cooperación y no en la confrontación.

Hay unas demandas que no están en un espacio de confrontación, sino simplemente de la propia dinámica de crecimiento que tiene la ciudad" José María Román, Alcalde de Chiclana

Además de los grandes proyectos urbanísticos, el Ayuntamiento trabaja en otros frentes. Román ha mencionado las conversaciones con el Gobierno de España para recuperar la Almadraba de Sancti Petri y la captura de atunes, un hito que considera muy importante a nivel turístico, económico y emocional.

Finalmente, el alcalde ha puesto en valor la nueva marca ‘Huerta de Chiclana’, creada para potenciar el sector primario y los productos de kilómetro 0. Ha recordado que, más allá del turismo y la industria, Chiclana cuenta con una gran riqueza agrícola, con casi 50 hectáreas de huerta moderna, además de productos tan reconocidos como el pescado de estero, el langostino de Chiclana, los quesos o sus vinos.