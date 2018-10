Cervera: «No estoy cansado, vamos a revertir la situación»

No pasa Álvaro Cervera por su mejor momento en el Cádiz CF, pero ya ha solventado el entrenador cadista alguna situación similar desde su llegada. Por eso avisa: «El ambiente es el de un equipo que no gana. Hemos mejorado teniendo la pelota pero estamos recibiendo goles. Hay que darle prioridad a lo que nos lleve al resultado y hay que estar más juntos que pendientes de tener el balón, ya que te puede llevar a pérdidas».

En este sentido, Cervera asegura: «Siempre es un momento complicado para el entrenador cuando no se gana. Se le va a cuestionar en función de los resultados, así que no puedo ponerme en contra de eso. Lo has hecho bien si el resultado es bueno, mientras que es malo si lo has hecho mal». Y apostilla: «La gente de fútbol es muy libre de opinar. Son tres puntos importantes para salir de la zona baja».

Ante esta circunstancia, el míster del Cádiz CF añade: «Cuando se coge una racha tiene que parar. Por una cosa u otra tiene que parar. Es algo que me incomoda, pero no me puedo cabrear porque no depende de mí».

Con la cantidad de bajas que cuenta en el centro de la defensa, Cervera tiene claro que entre sus cábalas no está bajo ningún concept la de retrasar a Garrido a la posición de central. Así de claro lo dejó. “No tengo claro que Garrido vaya a jugar pero si juega no lo hará de central”, manifestó sobre un jugador que aún no ha debutado por culpa de la lesión que sufrió al final de campaña pasada. Lo que sí está obligado es a reestructurar su parcela defensiva. “Hay que hacer los cambios que uno crea que son necesarios para ganar”, dijo.