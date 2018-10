Cervera "convencido" del estilo y de la recuperación

Álvaro Cervera ya está plenamente concentrado en la inminente visita del Cádiz CF al Francisco de la Hera. Allí tocará jugar este viernes a las 18.00 horas ante el Extremadura, un recién ascendido que en estos momentos es el colista de la categoría de plata.

A fin de cuentas, un encuentro en el que sumar los tres puntos es necesario para contar con la tranquilidad necesaria para continuar trabajando. «Llevamos mucho tiempo sin ganar y todo lo que no sea ganar es preocupante. Lo que vale es ganar», apunta el míster del Cádiz CF.

Pero Cervera lo afronta con las ideas muy claras: «Cuando llevas tres años conviviendo con gente sabes el grado de afinidad con tu trabajo. El mensaje es el mismo y se da con la misma intensidad. Sé que hay gente que cala el mensaje». Y añade: «Entiendo que ahora la gente esté molesta, aunque no estoy de acuerdo. Conociéndome a mí y los equipos que he entrenado, cuando las cosas salen el equipo mejorará».

Y no duda a la hora de apostillar: «Voy a seguir trabajando creyendo en lo que yo hago. Cada día estoy más convencido de lo que hago porque cuando no me sale el equipo va mal. Mejorará en el momento que salga todo, así que cambiar no es la solución. El día que cambie y no ganemos me dirán que no tengo las cosas claras, y tengo las cosas claras, sé que no están saliendo pero en cuanto salgan el equipo va a ir bien».

Asimismo, apostilla: «El otro día a nivel defensivo no estuvimos mal, no fue una maravilla pero no estuvimos mal. Fue en partido que se acerca más a lo que yo quiero. Con pocas veces nos están marcando. Ahora nos están llegando delante del portero. Eso es un problema para mí».