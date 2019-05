Cavada inunda de rojo socialista La Isla

El Partido Socialista (PSOE) y su candidata a la Alcaldía, Patricia Cavada, revalidaron ayer la victoria de hace cuatro años en las urnas, pero además lo hicieron con mayor contundencia al pasar de ocho a once concejales. "Hemos ganado las elecciones, pero es que las hemos ganado bien, bien, bien, ¡muy bien! 15.471 votos han respaldado el proyecto socialista, el mejor resultado de la historia del PSOE en San Fernando.

El PSOE ha vencido con 11 concejales, seguido de PP con 5, AxSí 3, y con dos concejales Vox, Podemos y Ciudadanos.

La reelegida alcaldesa, Patricia Cavada, celebraba anoche a los sones del 'We are the champions' de Queen una victoria que le da mayoría suficiente para gobernar aunque tendrá que buscar pactos puntuales con el que ha sido su socio de gobierno en los últimos cuatro años, Andalucía Por Sí.