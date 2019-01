Casi 13,5 millones de euros de facturas con irregularidades del Ayuntamiento

Ascienden a 13,5 millones de euros las facturas con irregularidades que han sido reparadas por la Intervención General del Ayuntamiento de Cádiz durante el año 2018.

A juicio de la oposición municipal, se trata de “un verdadero escándalo. Señalan que ese volumen de dinero que -según Intervención- no se debe pagar porque no está refrendado con un expediente administrativo correcto o legal, no es aceptable en un Ayuntamiento que está todo el día presumiendo de gestión económica. Desde el Partido Popular anuncian que remitirán al Tribunal de Cuentas estos hechos para que determine las responsabilidades y si es necesario, actue.