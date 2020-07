El Carnaval de Cádiz podría celebrarse en el mes de abril

La Junta Ejecutiva del Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval (COAC) de Cádiz ha acordado este miércoles, por mayoría, abordar el próximo 1 de septiembre la decisión definitiva sobre la fecha en la que se celebrará el concurso de 2021. Las fechas que se barajan son las tradicionales y que empezara en la segunda quincena de abril para terminar ya en el mes de mayo.

Esta reunión, que se iba a celebrar en un principio el próximo 3 de agosto, finalmente se ha adelantado para empezar a definir con más tiempo el calendario de decisión en torno al COAC 2021, teniendo en cuenta además que las asociaciones integradas en la Junta Ejecutiva del COAC ya habían tratado con sus representados las prioridades respecto a la celebración del concurso.

En concreto, la Asociación de Comparsistas 1960 proponía que no se celebrara el COAC 2021 si persistía la situación actual de pandemia y no se podía celebrar el Carnaval callejero; la Asociación de la Cantera del Carnaval de Cádiz sugería el primer fin de semana tras la Semana Santa 2021; Ascoga y el Colectivo de Autores Independientes ha mostrado su preferencia por la fecha habitual y, en el caso de que no sea posible, a comienzos del mes de mayo; y la Asociación de Autores del Carnaval, Artecar y Antifaces de Oro han propuesto la segunda quincena de abril y la primera de mayo si no pudiera celebrarse en la fecha tradicional. La fecha alternativa escogida finalmente –segunda quincena de abril y primera de mayo- ha sido aprobada por unanimidad.

En contra de que se abordara el próximo 1 de septiembre la decisión definitiva sobre la fecha de celebración del COAC 2021 han votado tanto la Asociación de Comparsistas como Artecar y la de la cantera, que entendían que era una fecha tardía para ello. Pese a esta oposición, el punto ha sido aprobado. Por otra parte, todos los integrantes de la Junta Ejecutiva del COAC, salvo la Asociación de Autores del Carnaval, han coincido en la pertinencia de que se entienda vinculado el desarrollo del Carnaval en la calle a la finalización del concurso.

Así, el próximo 1 de septiembre se tomará una decisión definitiva sobre en qué fechas se desarrollará el COAC 2021 y, por tanto, sobre en qué fechas se organizará el Carnaval callejero, que se celebrará, como hasta ahora, una vez concluya el concurso.

En paralelo, van a convocarse los próximos 6 y 24 de agosto con los integrantes de la Junta Ejecutiva del COAC mesas de trabajo para ir avanzando en la adaptación de las bases del concurso de 2021 al contexto actual de pandemia. En ellas se recabarán las sugerencias y propuestas de los colectivos, y se irán perfilando modificaciones antes de que sean sometidas a su debate y aprobación.

El integrante Francisco José Ramírez, por su parte, ha solicitado en la reunión de este miércoles que se realice un estudio de viabilidad del COAC para esta situación de excepcionalidad, un trabajo ya integrado en la rutina de la Delegación de Fiestas desde hace años siguiendo los criterios de la Intervención municipal y que está previsto que se vuelva a completar de cara al concurso del próximo año.

Igualmente, la Delegación de Fiestas va a convocar a la Junta de Fiestas para ir trabajando en el diseño y en el hipotético desarrollo del carnaval callejero en un contexto de pandemia como el que se prevé.