Bruno García en COPE: "Tengo una lista de tareas que ya va por nueve folios, priorizando lo social"

Bruno García ha repasado la actualidad de la ciudad de Cádiz, justo cuando se cumplen dos meses desde que tomó posesión como nuevo edil de la ciudad en los micrófonos de COPE Cádiz. Un tiempo en el que García está afrontando numerosos asuntos que conciernen a la ciudad, muchos frentes abiertos porque “había muchas cosas pendientes. Sin ánimo de analizar la etapa anterior había muchas cosas que abordar. Teníamos 16 millones de euros que no se habían ejecutado en 2022 y ese dinero tenía que estar en la calle por eso vamos a invertir una buena parte en vivienda”.

El alcalde se ha centrado nada más llegar en la limpieza y en la vuelta de la Policía en la playa. Respecto a lo primero el alcalde reconoce que “estoy contento con el plan de choque. Es cierto que esto es un camino largo, la empresa apenas lleva unos meses y la limpieza siempre es difícil y más en verano. Se está dando la cara y la delegación está trabajando muy bien”.

“Se hace mucho más si uno le dedica tiempo y cariño a las cosas. Vamos a centrarnos en lo pequeño pero también en lo grande, hay que dejar dedicación y pasión. Seguramente nos equivocaremos pero es más difícil equivocarse si uno está en la calle”.

La Pérgola de Santa Bárbara y el Portillo

Sobre infraestructuras que faltan o que siguen pendientes en la ciudad como el Portillo y la Pérgola de Santa Bárbara, Bruno recuerda que “vamos a ponerle solución. Son dos problemas importantes. Vamos a arreglar la Pérgola y vamos a construir el pabellón. El tema de la Pérgola está en un lugar maravilloso de la ciudad de Cádiz que se une a una triple actuación: el Parque Genovés y el Teatro del Parque. Al Parque hay que darle una vuelta, la situación que tiene no es buena”.

Respecto al Portillo, “lo que había era un proyecto y una financiación de 5 millones de euros pero faltan 14 y hay que buscarlos. Sería el mismo proyecto que hay pero falta la voluntad en un presupuesto que vamos a conseguir”.

"Cádiz debe ser un referente turístico"

El nuevo equipo de gobierno ha aterrizado casi en verano, lo que ha impedido una previsión. “La idea para años venideros no es competir con otras ciudades de la Bahía pero Cádiz tiene que tener una actividad cultural de primer nivel. La ciudad tiene mucho que ofrecer. Cádiz tiene que tener la cultura como bandera y especialmente en verano. Ojo que en septiembre y octubre vamos a tener la Regata, Sail GP y el festival de series. Hay que recordar que para la Regata no había un solo euro”. El edil destaca que para “el Trofeo del año que viene, que será la edición 70, le daremos un impulso junto al Cádiz CF”.

Sobre el Carnaval y Navidad: “Tenemos un problema por el pliego de alumbrado pero queremos mejorarlo, sobre todo en Carnaval que prácticamente no hubo. En los próximos días diremos detalles de la fórmula que proponemos para el próximo COAC en el que la idea será que esté organizado por el Ayuntamiento pero con una participación real de la gente del Carnaval”.

Estadio Carranza. “El nombre es algo muy recurrente que mucha gente me lo pide por la calle. Antes de abordar ese asunto tenía otras cosas prioritarias porque al final el cambio de nombre no deja de ser un detalle. Había que abordar cosas prioritarias porque me podían decir que llegaba para cambiar nombres y así no es. Estamos hablando con el Cádiz pero hay que mirar siempre la parte legal del asunto, hay que cumplir con la Ley. Esa consulta se está haciendo”.

“Tengo una lista de tareas, ya va por nueve folios pero siempre priorizando lo social. Le digo siempre a mis concejales que hay que dar la cara", ha concluido el alcalde gaditano.