El Ayuntamiento y la Junta alcanzan un acuerdo para elevar 100% la edificabilidad de la Ciudad de la Justicia

El alcalde de Cádiz, José María González, y el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, han alcanzado hoy un acuerdo que permite elevar al cien por cien la edificabilidad de los terrenos de los antiguos depósitos de Tabacalera cedidos por el Ayuntamiento para la futura Ciudad de la Justicia hasta casi 40.000 metros cuadrados. Para ello, el Pleno municipal, en su próxima sesión de octubre, aprobará una aclaración del PGOU.

En la rueda de prensa conjunta ofrecida tras la reunión, el regidor gaditano ha agradecido en primer lugar “al consejero de Justicia, a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz y a todo el elenco que les acompaña la disponibilidad para abordar un tema de ciudad que nos viene preocupando ya desde hace demasiados años, y es que Cádiz no tenga la Ciudad de la Justicia que necesita y merece”.

José María González ha aclarado que “al parecer hay una cuestión conceptual que es la que ha alarmado a la Junta de Andalucía y ellos mismos han venido con la solución, solución a la que nos hemos comprometido a dar respuesta lo antes posible”. Ha añadido que “la nota aclaratoria del PGOU que nos solicita el Gobierno andaluz irá a Pleno en octubre con toda seguridad”.

No existe, por tanto, “una necesidad de metros, ya le aclaramos a la Junta que era absolutamente suficiente, con una disponibilidad de 39.000 frente a los 34.000 que nos habían solicitado. Me alegra mucho y me tranquiliza que sea una cuestión de interpretación del Plan General que la Junta necesita que el Ayuntamiento resuelva y que estamos comprometidos a solventar. La Junta necesita la tranquilidad de esa nota aclaratoria y es lo que le vamos a dar”.

El alcalde ha subrayado que “además de ser un proyecto que equipara a la ciudad de Cádiz con otras capitales de provincia, tal y como está concebido va a suponer una dinamización económica de los barrios del Cerro del Moro, Puntales y Loreto. Este proyecto se sustenta sobre dos pilares, el del acceso a la justicia y el de la dinamización económica de los barrios del entorno. Ahora esperamos que este proceso se desarrolle con la mayor celeridad posible y que se consigne cuanto antes en los presupuestos de la Junta de Andalucía”, ha finalizado.

Nieto, por su parte, ha agradecido también al regidor gaditano su “actitud colaborativa” y “celeridad” para abordar la mejor solución para garantizar que el proyecto “no se paralice ni se produzcan retrasos” y que “trabajamos con la certeza de que el proyecto va a tener los metros que requiere” para albergar todos los órganos judiciales de Cádiz, salvo la Audiencia Provincial que se quedará en su ubicación actual como se acordó en el momento de la cesión de los terrenos. Eso sí, ha abogado por garantizar la conectividad por vía telemática entre ambas sedes.

El consejero ha explicado que la cesión del suelo en los antiguos depósitos de Tabacalera “tenía un pequeño matiz” por el que, en base a la calificación de los terrenos, el “límite a la edificabilidad del edificio de nueva construcción que se levantará en ese solar es del 49 por ciento y eso suponía una limitación que se ha tratado de solventar por parte de los técnicos del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía, siempre a favor del proyecto y desde la colaboración leal de las dos instituciones”.

Con el avance del proyecto básico recibido “hace unos días” por la Consejería de Justicia se estimó que era más conveniente un mayor número de metros de los inicialmente aportados de acuerdo con el documento de cesión. “Los técnicos municipales y de la consejería analizaron las propuestas que podían incrementar los metros, pero no queríamos que el proyecto tuviera ninguna incertidumbre y eso es lo que hemos trasladado al alcalde y hemos recibido de nuevo la actitud colaborativa del Ayuntamiento y hemos acordado una solución que creemos que es positiva para el Ayuntamiento, la ciudad y la Junta de Andalucía”.