El Ayuntamiento informa sobre el protocolo para actuar ante agresiones sexistas durante el Carnaval

El Ayuntamiento de Cádiz, a través de la Fundación municipal de la Mujer, ha informado a los colectivos participantes en la campaña 'No es No' del protocolo de actuación ante agresiones sexistas durante el Carnaval. Asimismo, se ha repartido material informativo bajo el lema 'No es no' y se ha difundido a través de los recursos municipales y de la universidad en pantallas, anuncios en prensa y marquesinas.

En un comunicado, la concejala de Feminismos y LGTBIQ+, Lorena Garrón, ha explicado que "con este protocolo se quiere dotar a todas las personas participantes de las herramientas necesarias para poder actuar y no permanecer quieto ante cualquier tipo de agresión".

En esta campaña, además de la Universidad de Cádiz, los taxistas y el personal de la limpieza que ya estaban implicados, se han involucrado conductores de autobús, agrupaciones callejeras, la asociación Centro Comercial Abierto, bares del centro, la Flampa, la Coordinadora por la Escuela Pública y el colegio de Psicología, entre otros.

El protocolo cuenta con dos apartados para actuar ante la persona que sufre la agresión y ante la persona agresora. En el primero de los casos, se señala que ciertos comportamientos que se producen en aglomeraciones o entre el público asistente como los piropos, chistes, burlas, la realización de fotografías, el contacto físico excesivo y no aceptado y tocamientos pueden molestar y hacer sentir incómoda a la persona que lo sufre.

En el caso de que se haya producido alguna de estas situaciones, se recomienda que se preste ayuda y preguntar cómo se encuentra independientemente del estado en el que se encuentre.

Así, se recomienda no dejar sola a la persona que ha sufrido la agresión, preguntarle, ayudarle y sobre todo respetar sus decisiones. Preguntar además si tiene algún teléfono de contacto de confianza al que poder avisar y ofrecerle llamar al 900212130 que es el teléfono de atención a víctimas.

En el caso de que se detecte una agresión sexual u otro delito grave es necesario llamar a la policía o a los servicios médicos si es necesario. Es importante tratar de identificar a las personas agresoras, así como aquellas que pudieran testificar.

En cuanto a las actuaciones ante la persona agresora, el protocolo establece que se recrimine todas las conductas y comportamientos sexistas y que se le invite a abandonar el lugar en el caso de que insistan. Según la gravedad, se debe llamar a la policía y colaborar en la identificación y/o retención de la persona agresora así como de las personas que pueden testificar.