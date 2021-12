El Ayuntamiento de Cádiz lanza un Plan de Choque para ayudar a bajar las facturas eléctricas

El Ayuntamiento de Cádiz ha puesto en marcha un plan formativo para ayudar a las familias y negocios a bajar sus facturas eléctricas. En el actual contexto de encarecimiento de los precios de la energía y de cara al inicio del invierno, desde la Concejalía de Transición Energética, en colaboración con Participación Ciudadana y Eléctrica de Cádiz, se pone en marcha este Plan de Choque para la Reducción de la Factura Eléctrica que cuenta con el apoyo y la colaboración con las asociaciones de vecinos y vecinas de la ciudad de Cádiz.

“Hay mucha preocupación en relación con la factura eléctrica. Por eso vamos a estar las próximas tres semanas yendo a las asociaciones de vecinos y vecinas a explicar la nueva factura, a explicar cómo y a quién afecta la subida de precios y sobre todo, a ayudar a que la gente que venga al taller, pague lo menos posible”, han destacado desde la Concejalía de Transición Energética.

Hoy, miércoles 1 de diciembre, a las 17 horas, se desarrollará un taller en la sede de la A. VV. El Carmen del Mentidero, situada en la calle Hércules 13, entrada por Navas. Y mañana jueves, a las 18.30 horas, en la sede de la A. VV. Entre dos Puentes Gaditanos, emplazado en la calle Brigadier Tofiño s/n. Se recomienda llevar el propio recibo eléctrico de casa. El taller dura una hora y media.





El siguiente taller tendrá lugar el día 9 de diciembre a las 17.30 horas, en la Asociación de Vecinos María Auxiliadora de Trille. Calle Alegría 3, bajo.





El próximo taller tendrá lugar el día 9 de diciembre a las 17.30hs, en la Asociación de Vecinos María Auxiliadora de Trille. Calle Alegría 3, bajo. Se recomienda llevar el propio recibo eléctrico de casa. El taller dura una hora y media.

“Si una persona no entiende su factura, no entiende qué tiene contratado, no entiende cuánto gastan sus electrodomésticos es imposible que se pague poco. Y ahora con la subida de precios, con más razón hay que informarse”. “El conocimiento de la factura ahorra dinero. Por eso animamos a la gente a que venga a los talleres”, finalizan desde Transición Energética.



Tanto la reforma de la factura eléctrica que tuvo lugar el 1 de junio, como la subida de los precios del mercado mayorista de la electricidad que hemos vivido todo 2021, así como el tema del apagón han generado un desconcierto y una alarma social que desde el Ayuntamiento de Cádiz se quiere atender. A pesar de que la compañía municipal de electricidad, Eléctrica de Cádiz, no ha repercutido hasta fechas recientes, más que una pequeña parte de las enormes subidas del precio de la electricidad, las noticias diarias sobre las subidas de la luz están provocando que la ciudadanía esté desorientada.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Este Plan de Choque incluye: talleres y asesoramiento a vecinas y vecinos sobre la nueva factura de electricidad, sobre cómo pagar lo menos posible y cómo ahorrar energía en casa; así como la elaboración de estudio energético del local de la asociación donde se realice el taller. Posteriormente, se facilitarán a la asociación consejos para la mejor gestión energética del local y se optimizará su contrato de electricidad.

“Desde el Ayuntamiento queríamos ofrecer a las vecinas y vecinos esta oportunidad en dos sentidos, por un lado, que las asociaciones puedan contribuir al ahorro energético de la ciudad con un buen uso de la electricidad en sus sedes y puntos de encuentro. Y por otro, que cada vez más hogares gaditanos tengan información sobre ahorro energético, por su el bien de su economía y del medioambiente”, ha señalado la concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez.

“Sabemos que la gente está muy preocupada con el incremento de la factura de la luz y veíamos la necesidad de darles información y ayuda, para que se reduzca esa preocupación y puedan hacer un uso eléctrico eficiente que les facilite la vida. Por ello pedimos a las asociaciones de vecinos que colaboren con esta iniciativa sirviendo de canalizador para que los talleres lleguen al mayor número de personas posible”, ha añadido.





Este Plan de Choque para la Bajada de la Factura Eléctrica empezó el día 18/11/2021 y finalizará el 22/12/2021.





Para más información, pueden escribir o llamar a la Concejalía de Transición Energética del Ayuntamiento de Cádiz. Los talleres son abiertos, hasta completar aforo. No se requiere inscripción.