El Ayuntamiento de Barbate sufragará los costes de retirar la arena del acceso a las playas de Trafalgar

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, ha puesto en marcha el operativo para que los servicios municipales comiencen la retirada de la arena de playa que se acumula en la carretera que da acceso a la playa del faro de Trafalgar, situada en Caños de Meca, con un coste de 15.000 euros sufragado por el Ayuntamiento por "la pasividad de Demarcación de Costas".

Según ha indicado el Ayuntamiento, para ello, desde este martes se han desplazado a la zona operarios municipales con camiones y tractores para comenzar a trabajar quitando la arena de la carretera y de las zonas adyacentes.

El Ayuntamiento ha recordado que según establece la ley de Costas de 1988, modificada en 2013, las playas y el territorio marítimo en el que rompen las olas forman parte del denominado dominio público marítimo-terrestre, y su titular es el Estado, por lo tanto la conservación de las mismas depende directamente de Demarcación de Costas.

Por eso, como cada año, los representantes de la Corporación municipal, adelantándose al problema, solicitaron con seis meses de antelación, tanto a Demarcación de Costas como a la Autoridad Portuaria, la retirada de la arena "con el tiempo suficiente" para poder prestar los servicios de temporada, mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad, así como las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas.

Además, ha recordado que a primeros de junio, desde la Delegación de Playas se solicitaba nuevamente a Demarcación de Costas la retirada de la arena de dicha zona, ya que los trabajos seguían sin realizarse y el comienzo de la temporada de playas era inminente.

En su defecto, la Corporación Municipal solicitaba la autorización para poder retirarla por sus propios medios "a pesar del alto coste que esto supone". "La competencia en la retira y el aporte de arena es de Demarcación de Costas. Lo solicitamos a principio de año y recibimos la autorización de la Autoridad Portuaria hace mes y medio y la de Demarcación de Costas nos ha llegado hace apenas una semana" ha manifestado el primer teniente de alcalde, Javier Rodríguez.

Según ha indicado, este escrito remitido desde el Ministerio para la Transición Ecológica, órgano del que depende Demarcación de Costas, autoriza al Ayuntamiento de Barbate a realizar los trabajos de retirada de arena, "trabajos que según la Ley de Costas, son competencia de la propia entidad que remite el escrito".

"Actuamos en unos accesos que no son nuestra competencia, ya que la carretera es de Autoridad Portuaria y la arena es competencia de Costas, pero lo hacemos por velar por el servicio público, ya que si no lo hacemos sería imposible realizar los servicios de emergencia en la zona", ha explicado Rodríguez, que ha añadido que "la pasividad de Demarcación de Costas" va a suponer a las arcas municipales un desembolso de cerca de 15.000 euros, "por la realización de unos trabajos que no son directamente de su competencia".

Finalmente, ha indicado "la arena retirada se depositara en las playas de Caños de Meca, que también necesita de ella para su regeneración".