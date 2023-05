La Asociación Católica de Propagandistas de Cádiz propone transmitir la fe con alegría y esperanza

Bajo el título Proponemos la fe. Transmitimos un legado con alegría y con esperanza la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), fiel a su espíritu de participar activamente en la vida social y pública, celebra entre ayer, miércoles 17 de mayo, y hoy jueves, en Cádiz, sus décimo segundas jornadas, que se dedican a tratar el “derecho y el deber que tenemos los católicos de recibir, incrementar y proyectar ese inmenso legado espiritual, moral y cultural, del que somos herederos”. Un legado que, desde la ACdP aseguran que “debe ser actualizado para responder con nuevas ideas y soluciones a los problemas de hoy y del inmediato mañana, muchos de ellos derivados de la subversión antropológica que se nos impone desde las ideologías y sus poderosas terminales, que producen la pérdida de sentido y vaciamiento de la vida”.

La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz ha acogido la inauguración, que ha estado presidida por el obispo diocesano, Mons. Rafael Zornoza, acompañado por el secretario de la ACdP en Cádiz, Francisco Pavón, y el consejero nacional de la ACdP, Antonio Franco Rodríguez de Lázaro.





Asistentes a las XII jornadas Católicos y Vida Pública en Cádiz









Así, durante el acto de presentación, Mons. Zornoza ha asegurado que “estas jornadas nos permitirán contemplar los frutos de la acción de Dios y la nuestra, por lo que tenemos mucho que ofrecer y más que agradecer. Nuestros contemporáneos deben saber por nosotros que sigue abierta para el mundo la fuente de la alegría personal y social. Que el Evangelio y la cultura que genera sigue siendo lugar de encuentro, de fraternidad y de paz, porque nos devuelve el alma y nos ofrece lo esencial”.

Por otro lado, el obispo diocesano lanzó a los asistentes la pregunta de “¿por qué es tan difícil transmitir la fe?”. A esta pregunta el prelado dio varias razones: “transmitir la fe exige, en primer lugar, tener fe, vivir la fe, tener la experiencia viva de Cristo vivo en nuestra vida. Nuestra debilidad es ocultar la verdad, es organizar nuestra existencia como si Dios no existiera, como si Dios fuera un competidor contra nosotros, como si Dios no fuera de fiar, como si Él no fuera capaz de darnos la plenitud y la felicidad, llegando nosotros casi a tolerar el mal o pactando con él”.

Mons. Rafael Zornoza deseó que “estas jornadas sean un laboratorio de ideas y propuestas desde la verdad, inspiradas por nuestro deseo de la belleza y del bien. Que encuentren acogida en nuestro ánimo, gracias, sobre todo, a esa presencia activa del Señor en nosotros, que nos rescata de las ambigüedades de la modernidad y del secularismo”.

Posteriormente, se celebraron dos mesas redondas, dedicadas a la espiritualidad y a la acción social, tituladas Todo lo puedo en aquel que me conforta y Cádiz, dignificando personas, respectivamente.

Para hoy jueves están previstas otras dos mesas redondas. Una dedicada a la defensa de la vida y otra a los jóvenes.

Las jornadas serán clausuradas por la directora de las Jornadas Católicos y Vida Pública, Mª Fernanda de Paz Vera; el consiliario de la ACdP en Cádiz, Manuel de la Puente Sendón; y el secretario de la ACdP en Cádiz, Francisco Pavón, finalizando con una eucaristía a las 20.35 horas, en la Iglesia de la Conversión de San Pablo.