ASAJA desvela las claves para que ningún agricultor de Cádiz se quede sin las ayudas por las borrascas

El equipo de ASAJA Cádiz trabaja a contrarreloj para asesorar a los agricultores y ganaderos de la provincia en la tramitación de las ayudas por las borrascas. La publicación simultánea de las convocatorias de la Junta de Andalucía y del Ministerio, junto a la campaña de la PAC, ha provocado una situación caótica que requiere de un asesoramiento preciso para que nadie se quede fuera, tal como ha informado Luis Ramírez, secretario general de ASAJA Cádiz.

Ayudas de la Junta de Andalucía

En cuanto a las ayudas de la consejería, se ha abierto un plazo hasta el próximo 17 de abril para los agricultores que figuran en la denominada 'capa inundada', quienes solo tienen que aceptarlas. Quienes no estén en ese listado, disponen de un plazo hasta el 14 de mayo para solicitarlas presentando un informe justificando los daños, un trámite para el que ASAJA ofrece su ayuda y con el que se pueden obtener cuantías iguales o incluso superiores.

La convocatoria del Ministerio

Por otro lado, las ayudas del Ministerio, cuyo primer listado tiene como plazo hasta el día 27 de abril, han generado un gran revuelo. La aceptación de la ayuda implica firmar una declaración responsable en la que el beneficiario asegura que los daños sufridos en su explotación son superiores a la ayuda que va a recibir, lo que ha sembrado la duda entre los afectados.

Que nadie acepte, pero que tampoco nadie rechace una ayuda sin asesorarse" Luis Ramírez, secretario general de ASAJA en Cádiz

Ante esta incertidumbre, el secretario general de ASAJA en Cádiz, Luis Ramírez, pide tranquilidad y recomienda prudencia: "que nadie acepte, pero que tampoco nadie rechace una ayuda sin asesorarse". Desde la organización insisten en que es fundamental consultar antes de tomar una decisión, ya que los daños computables no se limitan a las producciones, sino que incluyen daños en infraestructura de riego, naves, cercados o caminos rurales.

Nuevos listados y cómo actuar

Ramírez ha aclarado que el Ministerio publicará nuevos listados próximamente, en los que se incluirán sociedades, comunidades de bienes y jóvenes agricultores que no aparecían en la primera tanda. Cada vez que se publique un listado, los beneficiarios dispondrán de 15 días para aceptar o rechazar la ayuda. Para quien no aparezca en el último listado, la única vía será interponer un recurso de alzada.

Con la aceptación lleva implícito esa declaración responsable de que los daños son mayores a la ayuda que va a recibir" Luis Ramírez, secretario general de ASAJA en Cádiz

ASAJA recuerda que la aceptación, que puede realizarse con certificado digital o a través de la propia organización, formaliza el compromiso de la declaración. "Con la aceptación lleva implícito esa declaración responsable de que los daños son mayores a la ayuda que va a recibir", reitera Ramírez, subrayando la importancia de valorarlo detenidamente con el asesoramiento de los técnicos para garantizar que todo el proceso se realiza correctamente.