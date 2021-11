El alcalde de Rota asegura que "no había acuerdo" para que solo se presentara una sola lista al PSOE de Cádiz

El alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, ha respondido este miércoles al alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, en relación a las declaraciones de este último en las que aseguraba que Ruiz Arana "rompe el acuerdo que se había alcanzado" para que únicamente se presentara una lista para dirigir el PSOE provincial. El regidor roteño, sin embargo, ha asegurado que "no había acuerdo".

Ruiz Arana ha calificado el argumento de "ridículo" porque lo que está haciendo "es tender puentes, integrar y que todo el mundo se sienta representado, y por tanto no tiene mucho sentido, sería contradictorio".

De hecho, el alcalde de Rota ha insistido en que "no había acuerdo y que no había nada cerrado, es más, había dificultades" y que lo que ha pretendido "es intentar pelear para que esas dificultades se arreglen".

Además, ha sostenido que, "si esa va a ser la estrategia, es legítimo, pero el planteamiento es buscar una amplia mayoría y en esa amplia mayoría de la que habla Ruiz Boix hay gente todavía que no se siente representada, bastante gente. "De lo que se trata aquí es que haya una integración y un respaldo mayoritario a un planteamiento", ha subrayado.

En este punto, Arana ha apuntado que "en ese sentido" tendrá que trabajar "sin excluir a nadie, y si él plantea ese tipo de cosas no está atendiendo a la verdad". En cualquier caso, el regidor roteño ha advertido que no quiere "bajo ningún concepto, empezar las primarias con un enfrentamiento" porque Ruiz Boix "es un compañero" al que tiene "mucho aprecio", al igual que "a todos los que han planteado esa cuestión".

"No voy a plantear nada que discrepe, estoy para tender puentes, y si me he planteado presentarme es porque no había acuerdo, si no es ridículo", ha subrayado.

Por último, el alcalde de Rota ha recordado que "se debe de hablar de los problemas de la gente, del proyecto político y de cómo se puede conseguir que los militantes se ilusionen y se sientan integrados y cómodos en un PSOE provincial y huyendo de estas cuestiones, porque esto es ridículo".