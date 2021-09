Aguas de Cádiz presenta la campaña ‘Cuida tus arterias’ para advertir sobre el mal uso de toallitas higiénicas

El alcalde de Cádiz, José María González, y la presidenta de la empresa municipal Aguas de Cádiz, Ana Fernández, han presentado este jueves la nueva campaña en la que se vuelve a advertir sobre los problemas que causan las toallitas higiénicas en la red de saneamiento de la ciudad. La presentación ha tenido lugar en la propia sede de Aguas de Cádiz y en ella ha participado el diseñador de la imagen de la campaña, Loren Roldán.







“Cuida las arterias. También las de tu ciudad. Por favor, no arrojes toallitas al inodoro” es el mensaje que acompaña a una única imagen que representa una arteria diseccionada en la que se ve la obstrucción provocada por una madeja de toallitas. “La idea de la campaña -ha explicado el alcalde- es dibujar a la ciudad de Cádiz como un cuerpo colectivo en el que todos somos órganos vitales” porque “por mucho que Aguas de Cádiz trabaje para mantener la red en condiciones óptimas, esto no es suficiente si los ciudadanos no cuidamos las arterias de la ciudad que son las tuberías”.







Por lo tanto, esta campaña es sobre todo una llamada contundente de alerta a la corresponsabilidad de la ciudadanía para atajar un problema que va a más porque el uso y el mal uso de las toallitas sigue aumentando y porque siguen colapsando las redes de saneamiento puestos que “cada vez se venden, compran, consumen más toallitas higiénicas de todo tipo que acaban en el váter, en las cañerías, en los colectores, en las estaciones de bombeo, en la depuradora, e incluso y a pesar de todos los esfuerzos, en el mar”.







José María González, que ha felicitado a la empresa pública y al diseñador de la campaña, ha destacado la importancia que tiene concienciar de este problema desde el punto de vista medioambiental, de la salud y de la economía.







Por su parte, Ana Fernández ha recordado que Aguas de Cádiz ha realizado ya otras tres campañas anteriores con diferentes enfoques para advertir sobre este problema “que sirvieron para transmitir la preocupación de la empresa y dar a conocer el problema del mal uso de las toallitas. Un problema que ha ido a más”.







Al principio se optó por un mensaje tremendista: “Hay una Cádiz que no conoces y que alimentas. Las toallitas no se diluyen” y luego por un mensaje más didáctico: “¿Qué hago con las toallitas? Nunca al inodoro, siempre a la papelera” que explicaba los motivos por los que no se pueden tirar al inodoro.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado







“Pero teníamos que dar un paso más –afirma Fernández- porque la presencia de toallitas en las redes no ha disminuido y, además, entendemos que los propios envases llaman a error puesto que en muchos de ellos ponen que son biodegradable e incluso aparecen dibujos que indican que son desechables por el WC pero no es cierto ya que las toallitas húmedas forman enormes madejas en las alcantarillas imposibles de deshacer puesto que el proceso de degradación tarda años y causa graves daños no solo a los sistemas de saneamiento públicos sino a las instalaciones de las propias casas y bloques de viviendas”.







Por su parte, el diseñador de la campaña ha destacado que la idea es “jugar” con los conceptos de la salud personal y la salud de la ciudad y de ahí llevarnos a reflexionar sobre la necesidad de cuidarnos y de cuidarla “como algo propio y no solo como algo de lo que se debe encargar Aguas de Cádiz”.







La campaña presentada este jueves estará presente en las pantallas de autobuses, del edificio de Aguas de Cádiz y de otros lugares de la ciudad. Se han hecho adaptaciones para diversos soportes como cartelería para distribuir en comunidades de vecinos e instalaciones municipales; folletos; anuncios en prensa; pegatinas para repartir en centros educativos y en establecimientos hoteleros, etc.







Para ello y con el fin de que la campaña llegue al resto de delegaciones del Ayuntamiento, se enviará material de la campaña para su difusión en las áreas municipales de: Participación Ciudadana, Enseñanza, Deporte, Medio Ambiente, Comercio y Turismo y Juventud.







500 toneladas al año

Según las estimaciones que hace Aguas de Cádiz, en un año, se extraen de la red de saneamiento de Cádiz más de 700 toneladas de residuos sólidos entre lodos, arena, basura y, sobre todo, toallitas higiénicas. De hecho, la mayor parte son toallitas: entre 450 y 500 toneladas de toallitas extrae Aguas de Cádiz de los colectores y de las estaciones de bombeo en un año.







La empresa municipal dedica un gran esfuerzo a la limpieza de los 175 kilómetros de su red de saneamiento y de las 11 estaciones de bombeo de aguas residuales repartidas por la ciudad.







Durante 2020, Aguas de Cádiz limpió 56 kilómetros y más de 15.000 sumideros. Concretamente se limpiaron 56.436 metros lineales de alcantarillado lo que supone un 32,3% de la red. “Hemos conseguido que la red se limpie por completo cada tres años cuando antes se requerían más de nueve años para limpiarla en su totalidad”, ha recordado Ana Fernández.







A pesar de estos esfuerzos, cada año hay más de 500 avisos por atascos si bien es verdad que el número ha bajado (en 2013 fueron 1.672 avisos) “porque ahora se hace más limpiezas de choque y se ha actuado en zonas que llevaban tiempo sin limpiar”.

A pesar de todo, a la Estación Depuradora de Aguas Residuales Cádiz-San Fernando siguen llegando toallitas a pesar de que han pasado por los desbastes de las estaciones de bombeo.







La presidenta de Aguas de Cádiz ha señalado que “este problema supone un coste económico para Aguas de Cádiz al tener que realizar limpiezas extras y arreglos de las averías y también daños medioambientales ya que el sistema no puede soportar tal volumen de toallitas y pueden acabar en el mar”.