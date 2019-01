Cervera: “Estoy convencido que vamos a fichar bien”

Tiempo de lectura: 1



Mitad de enero, ecuador del mercado invernal y el Cádiz CF sigue sin anunciar un fichaje. La entidad sigue trabajando con las ideas claras; dos jugadores de banda, un central y si se tercia un ‘nueve’.

Posiciones a reforozar, “posiciones en las que solo tenemos un jugador”, explica un Álvaro Cervera más tranquilo que otras veces en cuanto a los fichaje se refiere.

“Los equipos se están reforzando, estoy convencido que vamos a fichar bien. El club está esperando a la opción buena y a la que realmente queremos”, apunta el entrenador.

Cervera repite que las incorporaciones van a llegar pero recuerda que si no llegaran, cosa que no va a suceder, la permanencia al menos está asegurada. “Con los puntos y la plantilla que tenemos se debería conseguir los 50, a no ser que hubiera una catástrofe. Va a venir gente seguro”.

Cuestionado por las prioridades, parece que los jugadores ofensivos son más importantes que en la zona defensiva. “El club está mirando para arriba”. Eso sí, Cervera deja claro sobre los arietes que es una posición bien cubierta y solo si llega alguien saldrá uno de los de arriba: “Estamos bien con los delanteros. Meter a otro delantero donde hay cuatro no es sano. Nosotros ya tenemos los titulares, el que venga tiene que quitarle el puesto al que ya está”.