Youba Diarra, nuevo fichaje cadista: "Soy un jugador defensivo con calidad y salida de balón"

Youba Diarra ya habla como nuevo jugador cadista. El futbolsita de Mali, en francés y con la ayuda de un traductor, ha reconocido como clave en su incorporación todo lo bueno que vio en tierras gaditanas hace un año, cuando estuvo unos días entrenando con el conjunto de Álvaro Cervera, entrenador cadista entonces.

Sin ser cuestionado por ello, el propio jugador ha destacado lo que vio en El Rosal. "Cuando vine hace un año me gustó mucho el Cádiz y Kanouté (su representante) me habló ahora de la oportunidad de jugar en el Cádiz. Me encantó el club y todo lo que vi hace una temporada", ha destacado el futbolista..

Por entonces, el club gaditano no contempló su fichaje por el conjunto cadista, cosas que sí ha hecho ahora finalmente para convertirse en la primera incorporación, obviando la vuelta del cedido Raúl Parra, en el este mercado de invierno que a punto está de comenzar.

El jugador de Mali, relacionado con su compatriota Kanouté a través de su agencia de representación '12 Management', estuvo en tierras gaditanas tras una importante operación de rodilla.

Con la idea de coger ritmo y prepararse para la competición, el jugador estuvo a las órdenes de Cervera en los entrenamientos del equipo cadista. Por entonces, físicamente no estuvo bien y simplemente estuvo entrenado con el conjunto cadista.

Precisamente, el aspecto físico se hizo notar durante los entrenamientos ya que estaba trabajando en la rehabilitación de su rodilla tras pasar por el quirófano y no estaba bien. Por entonces, el club no pensó en la incorporación del jugador, de ahí que no se descartara su fichaje, cosa que no se llegó a analizar.

Con todo, el Cádiz se hace con los servicios de un centrocampista que si la salud física le acompaña puede ser más que interesante en Primera División.