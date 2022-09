Vizcaíno valora un mercado "convulso" y reconoce que "tuvímos el último día dos fichajes importantes"

Manuel Vizcaíno ha asumido, como era previsible, toda la responsabilidad de un mercado de fichajes en el que el dirigiente amarillo asegura "hemos comunicado mal". Un mercado que para la mayoría ha sido decepcionante y que el presidente define como "convulso". Y es que por un lado el dirigente reconoce que no está contento con el mercado, pero a la vez asegura que hay que poner en valor a la plantilla. Conclusión; la crítica de Vizcaíno va más dirigida a lo que se ha hablado y movido en torno al mercado cadista, que a las propias operaciones que el club ha realizado, o eso al menos se entiende de sus palabras.

"No estoy satisfecho con el mercado de fichajes. Estoy contento con las incorporaciones pero creo que no hemos puesto en valor a una plantilla que la temporada pasada consiguió la permanencia. De esa manera confio que en los jugadores que tenemos y la plantilla completa conseguir el objetivo".

Cuestionado por la capacidad económica del Cádiz, el presidente apunta que "se ha gastado todo el dinero previsto, eso no quita para que haya palancas para activar. El primer club que lo hizo (activar palancas) en España fue el Cádiz en 2018 con un aval personal mio. Tenemos previstas palancas", explica.

Vizcaíno tiene más que claro que este Cádiz va a conseguir el objetivo de salvar la categoría, de ahí que él mismo saque a luz de lo que dispone el equipo de Sergio. "Considero que esta plantilla es de Primera División. Es una plantilla con 3 internaciones absolutos, el valor de la plantilla no está entre las tres últimas de Primera. Tengo que defenderla como tal. Sobre el papel hemos invertido el dinero que hemos podido, seis equipos han invertido menos", recuerda.

Una plantilla de acuerdo con lo que ha querido Sergio. ""Estamos en comunicación completa con el entrenador. No siempre sale la primera opción, no es lo mismo fichar en Segunda que en Primera. Tienes que saber cuando se pone un jugador a tiro o te están utilizando. Quizás no somos el club más apetecible". ¿Por qué? "Hay equipos en Primera, como el Getafe, que lleva más años que nosotros en la categoría y eso influye".

«Asumo el error del delantero 'top'»

Vizcaíno no pierde la autocrítica para asegurar que "siempre se puede mejorar lo que uno hace. Nos pendían una barbaridad por Bongonda al princpio. El último día negociamos por un delantero del que pedían 20 millones al principio".

Sobre eso último, el presidente destaca que a última hora hubo dos operaciones de posibles jugadores que estuvieron a punto de fichar por el Cádiz. Por unas razones u otras, que no ha desvelado, no llegaron a firmar por el conjunto gaditano. "En los últimos días tuvímos dos posibles fichajes importantes, un jugador de 20 años y otro de 31. Hubiera sido un sueño el segundo. No conseguimos traer la guinda al pastel".

Una de las frases que más han afeado al presidente en los últimos meses fue cuando aseguró en COPE que traería al Cádiz un delantero 'top'. Afirmación que finalmente no se ha cumplido. "Fue una equivocación del presidente cuando dije lo del delantero top. Ninguno de los que había en el mercado mejoraba lo que teníamos. El error fue mio y lo he pagado. Me lo recuerdan cada día, no pasa nada, está en el cargo".