Vizcaíno y la renovación de Sergio: "Los dos queremos pero no voy a mandar un mensaje populista"

Día después de la salvación, un año más en Primera División. Y el presidente del Cádiz CF Manuel Vizcaíno ha estado en los micrófonos de COPE analizando una temporada "muy complicada en el que han pasado muchas cosas. Deberíamos haber estado salvados hace mucho tiempo si no hubieran sido por ciertas cosas como errores y penaltis en los últimos minutos".

Vizcaíno asume que "hemos cometido errores esta temporada pero creo que tenemos una gran plantilla y los jugadores han sabido estar a la altura", explica el dirigente.

"Por supuesto vamos a conseguir mantener al club una temporada más en Primera División. Vamos a apostar por más cosas para que el club siga creciendo como estamos haciendo desde que cogímos el club en Segunda B. Tenemos que querer un poco más a los nuestros. Este invierno hemos hecho dos planificaciones de verano porque el primero fueron 14 partidos y me equivoqué en las cinco primeras jornadas.

La renovación de Sergio

El presidente deja a las claras que quiere la continuidad de su entrenador. "Claro que vamos a intentar renovar a Sergio pero no voy a decir que renovar seguro, los dos queremos pero no voy a mandar populista. Prefiero que me sigan chillando porque entonces no lo harán a los jugadores. "La intención y nuestro interés es que siga Sergio. He escuchado a alguien decir que habría que firmarlo en el avión de vuelta y yo podría haber dicho lo mismo, pero nosotros decidimos que lo mejor para la entidad era tener cualquier conversación una vez finalizado el campeonato. Lo que yo conozco y he hablado con él entiendo que nos vamos a poner de acuerdo".