El Virgili busca apoyos: "Le pedimos al Cádiz CF que nos abran puertas, solo eso"

Han sido los protagonistas del pasado fin de semana. El Virgili ha logrado un ascenso más que meritorio a Segunda B con prórroga incluida. "Yo me tuve que ir de la pista", reconoce el presidente Pablo Isorna que no vio el desenlace del partido. "Iba escuchando los gritos de la gente y me iba enterando", destaca.

La entrenadora Déborah Fernández reconoce el trabajo del equipo panadero. "Ha sido un año muy bueno. En el último partido lo pasamos mal pero al final se hizo justicia. En la última jugada quería que los jugadores movieran el balón rápido, tuvieron mucha sangre fria y al final se consiguió el gol necesario".

Álex del Amor, director deportivo y jugador, se queda con el peor momento del partido. "Íbamos 1-3 y necesitábamos cuatro goles y en ese momento nuestra entrenadora pide un tiempo muerto y ahí es cuando cambia el partido. Las caras de los jugadores estaban desencajadas pero al final con sacricifio logramos ascender".

Isorna pide apoyo

El presidente Pablo Isorna pide de cara al año que viene el apoyo del Cádiz CF. "No quiero poner en un compromiso al Cádiz CF pero lo que le pido es una simple ayuda organizativa o de marketing para que nosotros podamos abrir puertas que ellos lo hacen con mucha facilidad. Llevamos con orgullo el nombre del Cádiz y creo que somos el club que más imagen y noticias ha generado en los últimos años con el nombre del club. Queremos hablar con Manuel Vizcaíno, Rafael Contreras y Pepe Mata para que nos abran puertas. Tampoco le voy hacer un feo si nos visten", la verdad.

"Vamos a cumplir 48 años esta temporada y lo que queremos también es que entiendan la importancia de esta entidad