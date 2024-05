El vestuario del Cádiz se aferra a la fe y a la unión por la salvación

Una rueda de prensa sin preguntas, lo que no es una rueda de prensa por tanto. Los jugadores decidieron a última hora no someterse a las cuestiones de los periodisas y limitarse a leer una carta pidiendo apoyo y unión de cara a lo que queda. Tomó la palabra Conan Ledesma para explicar el sentir del vestuario: "Somos conscientes de la situación en la que estamos y no queremos ver un Cádiz en Segunda".

"Sabemos el empeño y el trabajo que pone la gente que convive con nosotros en el día a día, pedimos disculpas también a todos ellos", explicó. Asegura la plantilla en una carta que "somos un grupo que estamos todos juntos, peleamos hasta el final y estamos muy enfocados en lograr el objetivo aunque parezca imposible porque aún es posible y los números dan".

Entiende la plantilla "el enfado del hincha". "A nosotros también nos duele", aseguran. "Sabemos lo que es sufrir y lo que siente la gente de Cádiz", recuerda la plantilla, concentrada en "dejar la camiseta lo más alta posible. Tengamos fe, vamos a jugar cuatro finales en las que necesitamos a todos", piden, recordando Ledesma el lema de "la lucha no se negocia" para apostillar que "la lucha para quedarnos en Primera es hasta el final".

Acto seguido fue el turno de Iza Carcelén, que destacó el hecho de "estar aquí dando la cara en una situación bastante difícil". "En la carta queda claro lo que sentimos, está la cosa difícil, pero tenemos que seguir", explicó.

Por último, tomó la palabra Álex Fernández: "Esto es lo que pensamos todos y no tenemos ningún derecho a pedir a nuestra gente que esté con nosotros porque no nos lo hemos ganado, pero lo necesitamos. Por amor al Cádiz, pedimos que seamos uno durante 90 minutos y después que la gente juzgue y le de al equipo lo que la gente considere", solicitó.