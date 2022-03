Valores, amistad y mucho cadismo en el campus de Semana Santa del Cádiz CF

La Fundación Cádiz CF, en colaboración con el Ayuntamiento de la capital gaditana, pone en marcha el Campus de Semana Santa 2022 para todos aquellos niños y niñas cadistas de edades comprendidas entre 6 y 16 años.

Una cita que va a más en los últimos años y que en estas ocasión también va a celebrar el Cádiz CF durante las vacaciones escolares de Semana Santa. Uno de los responsables del campus, Jesús Medina, destaca en la Cadena COPE, que "el principal objetivo es disfrutar, que se sientan como un cadista más y que disfruten de las buenas instalaciones de Elcano y de El Juncal, en El Puerto de Santa María".

El campus del Cádiz CF promueve valores, educación y sobre todo el amarillo y azul. "Evidentemente la primera misión es que todo sirva de un aprendizaje para los niños. Conocer nuevos compañeros, fomentar la amistad y siempre se hacen grupos muy bonitos dentro del campus".



El campus se desarrollará en las instalaciones deportivas de Elcano desde el lunes 11 hasta el jueves 14 de abril, en horario intensivo de 10:00 a 14:00 horas. Durante estas jornadas, jugadores y jugadoras realizarán entrenamientos por posiciones, competiciones de precisión con disparos a portería y diferentes torneos de fútbol 7.

Un evento que "cada vez cuenta con más niñas. En nuestro campos no ha distinción entre sexos y niños y niñas conviven juntos y juegan juntos", recuerda Jesús Medina.

Precios e inscripción

El precio será de 110 euros para no abonados y de 100 euros para abonados. Por otro lado, en el caso de que quieran participar dos hermanos que no fueran abonados se mantendría el coste de 100 euros (descuento no acumulable para abonados). La inscripción incluye dos camisetas, calzonas de nuestro sponsor oficial Macron, frutas, bebidas, seguro y la visita de jugadores del Cádiz CF. El pago se podrá hacer tanto mediante transferencia bancaria como en metálico (en las oficinas del Club de 17:00h a 19:00h).

Los responsables de la organización del campus aconsejan que los niños y niñas lleven material deportivo: botas adecuadas para césped artificial, medias, calcetines, espinilleras, guantes únicamente los porteros, camiseta térmica, mallas deportivas y chubasquero en caso de que las condiciones climatológicas del día lo requieran.

La inscripción se llevará a cabo a través del siguiente formulario y el plazo estará abierto hasta el primer día de inicio del Campus.

Inscripción: https://www.cadizcf.com/campus-semana-santa-cadiz-cf-2022

