Toni Gabarre: "Asumo la responsabilidad de hacer goles en el San Fernando"

Toni Gabarre debutó con el San Fernando CD el pasado fin de semana en la derrota azulina ante el Sanse. Un debut agridulce para el nuevo delantero azulino que ya piensa en el choque de esta jornada ante el Badajoz.

"No estaba con confianza en Calahorra y el San Fernando era un club que se había interesado por mi y tenía muchas de reivindicarme. Vengo a trabajar mucho por el equipo, ser uno más y aportar todo lo que tengo". El jugador recuerda que "ahora se ha dado todas las opciones para poder fichar por el club", insiste.

"Los delanteros estamos para hacer goles y lo importante es que hagamos lo máximo. Asumo la responsabilidad de hacer goles en el San Fernando".

A cuatro puntos de la permanencia, "el primer objetivo ahora mismo es salir del descenso que no es nada fácil. Una vez que lo consigamos miraremos otras cosas pero ahora mismo tenemos que ir semana a semana centrándonos en lo que debemos". El jugador destaca que "he vivido situaciones de todo tipo, he estado abajo y al final hemos salido. Hay que tener tranquilidad, mesura y saber que vamos a llegar al útlimo mes con opciones de todo".