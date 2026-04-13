El Tertulión de COPE Cádiz: la tortura cadista no tiene fin

El Cádiz no carbura y va a ser muy complicado que lo haga de aquí al final de Liga. No obstante, ¿existen algunas esperanzas de que el equipo amarillo remonte un poco, solo un poco, el vuelo? Las hay. Y se vieron en la segunda parte frente al conjunto del Principado donde manda Gerard Piqué, presente en el estadio Carranza el pasado domingo.

No sorprendió la suplencia del recién llegado Lucas Pérez, pero sí que lo hizo la del gaditano Suso. Ambos son veteranos y les cuesta un mundo correr de arriba hacia abajo, pero que sean suplentes con tanto paquete en el verde duele a los ojos. Sobra decir que Sergio debe conocer a la perfección el estado físico de ambos, por lo que se antoja lógico que no estén para 90 minutos. Dicho eso, con ellos en el campo el equipo gana enteros en sus metros finales.

el tertulión de cope cádiz

00:00 Volumen Descargar 15:25H | 13 ABRIL 2026 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

El Cádiz CF da miedo, en todos sus vertientes. Da miedo verlo jugar, pero es que también da pánico apreciar sus números, horrorosos. El hecho de sumar solo cuatro puntos en esta segunda vuelta lo dice todo. A eso hay que sumarle que el conjunto gaditano no sabe lo que es ganar en su estadio desde el pasado 9 de enero que venció al Sporting, próximo rival en Liga este fin de semana en El Molinón.

La derrota ante el Andorra en Carranza es la séptima consecutiva. Poco más que decir. Bueno sí, otro año más la Segunda es tan benévola con los paquetes que siendo el Cádiz CF uno de ellos aún se mantiene fuera de los cuatro puestos que dan plaza para Primera RFEF.