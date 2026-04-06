El Tertulión de COPE Cádiz: y a pesar de todo sigue habiendo vida

El Cádiz mantiene los cuatro puntos de ventaja sobre el descenso a pesar de su nulo rendimiento en las últimas semanas.

Seis derrotas consecutivas lleva el Cádiz CF en su feudo. Lo nunca antes visto. Los gaditanos han caído derrotados con Gaizka Garitano y Sergio González al frente ante escuadras como Granada (1-2), Almería (1-2), Real Sociedad B (0-2), Zaragoza (0-1), Málaga (0-3) y Córdoba (1-3). Los cuatro primeros encuentros con el técnico vasco en el banquillo y los dos últimos con el entrenador barcelonés al mando.

Una segunda vuelta de auténtico espanto en la que el Cádiz CF no ha sumado ningún punto en su estadio. Y es que la última victoria de los amarillos en La Tacita de Plata se remonta al último encuentro de la primera vuelta de LaLiga Hypermotion ante el Sporting (3-2). Fue el lejanísimo 9 de enero de 2026.

el tertulión de cope cádiz

00:00 Volumen Descargar 15:25H | 06 ABRIL 2026 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

Cierto es que en el mundo del fútbol todo es posible, pero los números con los que se presenta el renacido Andorra en Cádiz son magníficos en las tres últimas semanas al golear 0-4 a la Cultural y Deportiva Leonesa, empatar en casa ante un potente Málaga (3-3) que venía de ganar 0-3 en Cádiz y golear y abusar del líder Racing de Santander (6-2).