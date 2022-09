El Tertulión de COPE Cádiz: el mercado y las palabras de Vizcaíno

Más allá de lo deportivo, estás claro que hay un desapego y una enorme fricción entre el Cádiz CF y su afición. Una desunión motivada por una gestión que, hoy por hoy, no está convenciendo a la hinchada cadista, algo que el presidente del Cádiz CF entiende y asume, tal y como él mismo ha reconocido.

«Desde el principio escucho a la gente y cuando me equivoco lo reconozco. Yo soy el culpable de todas las decisiones porque todo pasa por mi y por tanto, yo me equivoco y pido perdón porque la afición no se merece estar con cero puntos y cero goles tras las primeras cuatro jornadas. Y porque el equipo no ha estado a la altura», comenzó diciendo en lo que se intuía como una autocrítica que en breve se frenó tras estas primeras disculpas.

