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El Tertulión de COPE Cádiz: crónica de una muerte anunciada

Escucha el tiempo de debate y análisis tras la enésima derrota de un Cádiz condenado a perder la categoría por deméritos propios

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15:25H | 20 ABRIL 2026 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

Rubén López

Cádiz - Publicado el

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Otra derrota y van 12 en 14 partidos. La estadística se cuenta sola y por tanto no hace falta siquiera seguir incidiendo en algo que todo el mundo, o casi todo el mundo, ve: este equipo está condenado a perder la categoría. 

No ha sido la primera vez y es posible que no sea la última, pero el Cádiz CF no solo da pena en el campo, también la da en la carretera. Al menos, cuando es goleado en El Molinón sin demostrar reacción alguna y para colmo al equipo amarillo le espera un viaje por carretera de más de 900 kilómetros. Total, que este Cádiz CF va de paliza en paliza (recibidas).

EL TERTULIÓN DE COPE CÁDIZ

Rubén López - Deportes COPE CÁDIZ
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Esta forma de desplazarse está siendo habitual esta temporada en la que se rumorea cada vez con mayor insistencia en que habría jugadores sin poder cobrar los pagarés que estaría entregándole el club. Suso lo negó la pasada semana o, al menos, no tiene noticia de ello dado que él sí está cobrando religiosamente, algo que se supone lo está haciendo también el resto de sus compañeros.

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