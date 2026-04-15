Suso se muestra "convencido" de la salvación y no se arrepiente de volver al Cádiz CF: "Lo dejé todo y quiero subir con este equipo"

El capitán del Cádiz CF, Suso, ha analizado la delicada situación que atraviesa el equipo, calificándola de preocupante por la extensa racha de partidos sin ganar. En una entrevista en Deportes Cope Cádiz, el jugador ha señalado que la mala dinámica ha hecho que "la bola se vaya haciendo demasiado grande". Para el gaditano, la solución es clara y directa: "La única manera que se corta esto es ganando partidos, y nos da la sensación de que lo podemos hacer".

La autocrítica del capitán

A nivel personal, Suso se confiesa "triste" por la situación, más que decepcionado, y la achaca al rendimiento colectivo. El capitán ha recordado su firme compromiso con el club, destacando que lo dejó "todo por estar aquí". "Yo renuncié a todo, tenía la oferta de renovación con el Sevilla y me llegó una de Arabia, pero yo ya había dado mi palabra y soy un hombre de palabra", ha afirmado, subrayando que su entrega es innegociable.

Ahora mismo tenemos que ser muy prácticos" Suso, en COPE

Para revertir la situación, Suso apela a la practicidad por encima del estilo. "Ahora mismo tenemos que ser muy prácticos, tenemos que asegurar los partidos", ha declarado. El centrocampista considera vital evitar los goles tempraneros, muchos de los cuales han sido "errores evitables", y mantener la portería a cero. "Si no recibimos, estoy seguro que nosotros vamos a hacer gol", ha añadido.

00:00 Volumen Descargar 15:25H | 15 ABRIL 2026 | DEPORTES COPE EN CÁDIZ

La afición, un pilar fundamental

El capitán ha destacado el papel crucial de la afición, cuyo apoyo en los minutos finales del último partido marcó la diferencia. "El ambiente que vivimos, cómo estaba la gente, cómo estaba el equipo también, que se veía, era otro aire", ha explicado. Sin embargo, es consciente de que el equipo debe dar el primer paso: "Nosotros le tenemos que dar algo a lo que agarrarse". Pese a todo, pide a los seguidores que sigan creyendo, porque "lo más importante ahora mismo es el club".

Cuando al final piensas en positivo, surgen cosas positivas" Suso, en COPE

Suso asegura que en el vestuario no se plantean otro escenario que no sea la salvación. "Ni me lo planteo", ha sentenciado sobre un posible descenso. El futbolista cree en el poder de la mente para salir de la crisis: "Cuando al final piensas en positivo, surgen cosas positivas, y ahora mismo estar en esa bola de negatividad no conviene a nadie".

Movimientos y polémicas en el vestuario: "nO ME GUSTÓ LO QUE DIJO CALA"

Sobre los cambios en la plantilla y el cuerpo técnico, Suso ha valorado la llegada de Lucas Pérez como un aporte de "experiencia". También ha admitido que le "dio pena" la destitución de Gaizka Garitano, aunque reconocía que el equipo estaba "un poco estancado". Además, ha revelado su malestar por las declaraciones del exjugador Juan Cala sobre la supuesta falta de líderes: "Hablé con él y le dije que no estaba de acuerdo en absoluto. Me molestó".