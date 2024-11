La solidaridad del exfutbolista Oli y varios compañeros del Oviedo con los afectados por la DANA de Valencia

La situación en muchos pueblos y lugares de Valencia sigue siendo muy delicada tras el paso de la terrible DANA que azotó la zona a finales del pasado mes de octubre. Solo los que están allí pueden realmente dar una apreciación de la realidad de una serie de pueblos que siguen luchando por recuperar una vida lo más normal posible.

Es por ello que toda ayuda es poca o sigue siendo poca. Y a eso que el fútbol ni mucho menos es ajeno, ya que han sido muchas las muestras de solidaridad y ayuda de clubes y jugadores que han mostrado su total apoyo de diferentes maneras.

Una de esas muestras de solidaridad ha llegado de Oliverio Álvarez 'Oli', que fuera capitán y entrenador del Cádiz CF, además de jugador de equipos como el Real Oviedo, Betis y la selección española. El asturiano no ha dudado en prestar su ayuda particular junto a dos compañeros más de su época en el Real Oviedo, Galán y Armando.

Los tres han llenado una furgoneta con material de todo tipo para llevarlo hasta Valencia. Palas, botas de agua, unas buenas fabes asturianas y por supuesto balones de fútbol. Y es que el destino de esa furgoneta "cargada hasta arriba" ha sido para otro exjugador del Oviedo que necesitaba ayuda, Dario Aliaga.

El propio Oli lo explica en COPE Cádiz. "Contactamos con Aliaga que jugó con el Oviedo en Segunda B. Su pueblo está en la zona alta del Turia y nos enteramos que estaban sin agua pobable y el campo de fútbol estaba dañano. Unos pusieron dinero, otros balones, fabes e hicimos de transportista entre tres. Han sido diez horas de ida y otras diez de vuelta pero ha merecido la pena".

Sobre lo vivido en tierras valencianas, el que fuera delantero reconoce su asombro. "Me han llamado la atención los puentes. Todos estaban arrasados, parece una película de guerra. Allí se encuentra el ejército ayudando pero de verdad que la situación sigue siendo dantesca".

Oli y su ayuda en Valencia

"Sale mucho en los medios la zona cero pero en los pueblos de parte alta del Turia, en los barrancos, que también necesitan mucha ayuda. Allí hay trabajo para largo. Pasas por las calles y la gente sigue limpiando mucho barro", señala Oli.

Una ayuda importante pero sobre todo muy satisfactoria. "Hemos llevado balones de fútbol y mucho material. Aliaga no es de mi generación pero tenía mucho carisma en Segunda B y nos llegó que tenía problemas. El fútbol no entiende de generaciones, de hecho los tres jugadores que fuimos no lo conocíamos pero nos ha hecho mucha ilusión llevar esos balones para que los repartan en los colegios. Cada uno ha aportado lo que ha podido y lo importante es estar cerca de ellos".