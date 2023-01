Sergio pide fichajes, lamenta la baja de Lucas y espera un buen partido en Mestalla

"Agua pasada no mueve molinos". Sergio ha tirado del refranero español para analizar la marcha de su mejor delantero, Lucas Pérez. Ya poco más puede hacer un entrenador que ha visto como casi de un día para otro se queda sin su mejor futbolista de cara a la visita a Mestalla.

"¿Qué os puedo decir?", pregunta el propio Sergio cuando le cuestionan por la ausencia de Lucas. "Es una baja sensible. Lucas apareció con un gran trabajo de todos para convencerle a nuestro proyecto. Ha hecho un trabajo espectacular. Este verano se abrió la posibilidad de la vuelta a su casa. Se especuló y al final se quedó pero es verdad que ese convencimiento a nivel de entrenamiento y juego ha sido así porque le encanta el fútbol y se olvida de todo", destaca el entrenador.

El técnico amarillo reconoce que no ha sido fácil la situación. "En el día a día tenía la sensación de que quería volver. Todo ha hecho que al final no esté con nosotros, es una baja sensible. Ha sido difícil gestionar a un jugador que su cuerpo y alma está en el Depor pero estaba volcado con nosotros. Creo que lo hemos hecho bien, nos ha dado situaciones buenas y ahora tenemos que apretarnos todos".

Novedades en la convocatoria

Sergio González ha dado a conocer la lista de convocados para el encuentro de la jornada 16 de LaLiga Santander, en la que el Cádiz CF se enfrentará en Mestalla al Valencia CF este viernes 6 de enero a las 21:00 horas.

Conan Ledesma, Raúl Parra, Fali, Rubén Alcaraz, José Mari, Sobrino, Álex, Lozano, Bongonda, Alejo, Youba Diarra, Brian Ocampo, Álvaro Negredo, Álvaro Giménez, Iza, Arzamendia, Espino, Luis Hernández, Fede San Emeterio, Víctor Aznar y Carlos García-Die.

Las novedades en la lista son Raúl Parra, Diarra e Iván Alejo. Los dos primeros son incorporaciones en este mercado invernal, mientras que el tercero vuelve tras cumplir partido de sanción.

Sergio tiene las bajas de Cala, Momo, Chust y David Gil.