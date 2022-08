El Atlético arrolla a un Cádiz necesitado de fichajes: "Van a venir pero los rivales se están reforzando"

Sergio se mostraba tranquilo a pesar de la abultada derrota de su equipo en el Trofeo Carranza ante el Atlético de Madrid. Las bajas condicionaron mucho a un Cádiz que "ha estado lejos de nuestro mejor nivel", tal y como apuntaba el entrenador cadista nada más comenzar su análisis del partido.

"No es el resultado que queríamos ante nuestra gente. Cuando no se gana el Trofeo conseguimos el objetivo de la salvación", explicaba el técnico recordando aquel viejo dicho cadista. "Tenemos ausencias de jugadores importantes por eso hemos cambiado el dibujo pero el año pasado jugamos así y no hemos interperetado bien el sistema", explicaba el entrenador cadista.

Sergio no ocultaba que "nos han podido pesar mucho las bajas, ha sido un palo perder así".

Aún así, el entrenador recordaba que "estamos en la hoja de ruta y lo importante es la Liga. A pesar de que la gente quería una victoria pero que se tranquilice la gente porque estoy seguro que vamos a competir".

Y es que hubo críticas al presidente y peticiones de fichajes en la grada. "Respeto la opinión de la gente, el clima ha sido de apretar para tener a los mejores jugadores. El beneficio tiene que ser para todos, nadie quiere que no vengan jugadores. Estoy convencido que van a venir los buenos jugadores pero es verdad que los rivales se están reforzando. Estoy seguro que el presidente va a hacer bien su trabajo", concluía el entrenador del Cádiz.