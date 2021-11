Sergio Barroso, entrenador del Cádiz Virgili: "Tenemos que cambiar los objetivos"

El Cádiz Virgili por fin se encontró este fin de semana y lo hizo remontando tres goles ante Melistar y ganando finalmente 4-3. Su nuevo entrenador, Sergio Barroso, ha analizado la actualidad del equipo en Deportes COPE.

"El tema anímico después de una remontada siempre va a ser un plus. Esperemos que sea una señal para continuar una buena dinámica, no nos vale con un solo partido ganado, necesitamos más".

Uno de los problemas del equipo es que se han escapado muchos puntos al final. "Corres el riesgo de que pueda ser una psicósis y que aparezcan fantasmas. Esperemos que haya sido ya la definitiva y que desaparezca ese miedo de los últimos minutos. Lo que ha pasado han sido factores que todo viene del rendimiento. Hay muchos factores que pueden hacer que todo eso pase", explilca el entrenador.

"Me encontré un equipo que yo no habría montado"

"Cuando me llama el Virgili me lo tuve que pensar mucho porque no era una situación agradable, cada vez que hay un relevo en el banquillo es un momento complicado para el club. Tampoco era agradable reformar una plantilla con la temporada ya comenzada y hacer pautas para un modelo de juego. Tienes que reformar cosas a marchas forzadas. Me encontré un equipo que no era el que yo habría montado", explica.

Barroso recuerda que "ahora tenemos que cambiar los objetivos. Tenemos que ir semana a semana y poco a poco ya iremos viendo. La clasificación nos dice que estamos abajo y debemos alejarnos de ahí porque tiene pinta que se va a fracturar", explica en COPE.